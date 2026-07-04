Космический телескоп Swift, изучающий крупнейшие взрывы во Вселенной почти 22 года, падает на нашу планету, но миссия призвана поднять его орбиту.

В пятницу, 3 июля, после задержек NASA с помощью ракеты Pegasus XL запустила в космос экспериментальный спутник-буксир Link, который должен поднять орбиту обсерватории Swift. Космический телескоп изучает крупнейшие взрывы во Вселенной почти 22 года. Сейчас он падает на Землю. Обо всех обновлениях миссии NASA будет сообщать на своем сайте.

Изображение: нейросеть qwen

Это уникальная миссия: сервисный спутник Link, разработанный компанией Katalyst Space Technologies, специально предназначен для приближения к космическому телескопу Swift, его захвата и использования собственной двигательной установки для выведения на более высокую орбиту.

Обсерватория изучает гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной, а также другие космические объекты и события. Swift имеет три телескопа с несколькими длинами волн, которые собирают данные в видимом свете, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. За 22 года Swift наблюдал более 2000 таких гамма-всплесков. Уникальность Swift заключается в его способности автономно перенастраивать свои телескопы ближнего поля, рентгеновского и ультрафиолетового диапазонов в течение нескольких минут.

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Запущенный в 2004 году телескоп неуклонно теряет высоту из-за атмосферного сопротивления и может войти в атмосферу Земли в этом году, гораздо раньше, чем ожидалось. Причина заключается в высокой солнечной активности.

Stargazer (модифицированный Lockheed L-1011 TriStar) и ракета Pegasus XL образуют систему воздушного старта. Самолет (Stargazer) выступил в роли летающего космодрома. Он поднял ракету на высоту около 40 000 футов (примерно 12 192 метра), после чего произошел запуск и вывод спутника на орбиту. Stargazer — последний из действующих пассажирских лайнеров L-1011. Ракета Pegasus XL была выбрана потому, что она может достичь низкой орбиты, необходимой для миссии. Компания Northrop Grumman заявила, что запуск с атолла Кваджалейн обеспечивает наименьшие затраты на эту миссию.

После запуска есть примерно двухнедельный этап ввода Link в эксплуатацию. Затем начнутся маневры по приближению к Swift, операции на близком расстоянии и этап захвата. После этого потребуется от двух до трех месяцев для выполнения подъема орбиты. Link должен достичь Swift до того, как телескоп опустится ниже 300 километров. Текущие оценки показывают, что эта точка будет достигнута в октябре.

По мере приближения Link к Swift, они будут маневрировать синхронно. Затем Link осмотрит потенциальные места на Swift, где его роботизированные манипуляторы могут взаимодействовать. Для подъема орбиты примерно до 550 километров достаточно, если к Swift будет подключен только один манипулятор.