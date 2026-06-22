Ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно, по полису ОМС

У граждан России есть государственная гарантия на бесплатную медицинскую помощь, то есть расходы на лечение берет на себя государство. Эти услуги закреплены в перечне обязательного медицинского страхования (ОМС). Среди базовых услуг значатся стоматологическое лечение, прием узких специалистов, лечение в больницах и пр. В этом году в базовую программу ОМС включены 14 новых комплексов медицинских и терапевтических мер лечения, благодаря чему ряд дорогих процедур будут предоставляться россиянам бесплатно. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ФФОМС Илья Баланин.

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По его словам, ведомство серьезно продвинулось в 2026 году в области предоставления помощи пациентам. В стандартную программу медстрахования среди прочего внесли один метод лечения, который относится ко второму разделу высокотехнологичной медицинской помощи. Это означает, что речь идет о процедуре лечения тяжелых заболеваний с использованием сложных, уникальных или ресурсоемких технологий (робототехника, клеточные технологии, генная инженерия). Для оформления такого лечения необходимо оформлять множество документов и ждать финансирования из федерального бюджета.

Илья Баланин пояснил, что отныне некоторые операции будут проводиться бесплатно для россиян. Не требуется собирать документы, оформлять квоты или собирать самостоятельно деньги на операции. Как напоминают РИА Новости, ранее каждый гражданин страны получил право сделать анализ на наследственные типы дислипидемии. Данное исследование может определить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Существуют и программы обследования долголетия и определения наследственных заболеваний у беременных пациенток. Всех младенцев, родившихся в России, обследуют на предмет наличия 42 заболеваний. Минздрав и аффинированные фонды в случае необходимости обеспечивают новорожденных всеми медикаментами.