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kosmos_news
Исследователи продвинулись в изучении подлёдной структуры спутника Юпитера
Ученые в течение 13 лет направляли радарные лучи на спутник Юпитера Европу, и теперь результаты исследования помогут расшифровать данные миссий, изучающих океан подо льдом.
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В течение многих лет спутник Юпитера под названием Европа был одним из наиболее вероятных кандидатов на роль места, благоприятного для жизни за пределами Земли. Под замерзшей поверхностью может находиться огромный океан жидкой воды. Это не означает, что там обнаружена жизнь, или даже что условия обязательно благоприятны. Однако это означает, что речь идет об экосистеме, где, по крайней мере, некоторые из наиболее важных элементов жизни могут существовать.
Изображение: нейросеть qwen

Самая большая проблема заключается в том, что океан Европы не находится на виду. Трещины, полосы, гребни и хаотичные области могут указывать на движение ледяной коры и контакт с более глубокими слоями. Однако одних изображений с телескопов недостаточно, чтобы понять, что происходит на глубине нескольких километров.

Именно поэтому исследователи годами тестируют радар как один из основных инструментов для изучения Европы. Радиоволны могут проникать сквозь лед и отражаться от его внутренних структур, позволяя изучать структуру ледяной коры. Радар в течение 13 лет передавал сигнал на спутник Юпитера.

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Новый анализ, проведенный группой исследователей из Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), основан на данных, собранных в период с 2011 по 2024 год. Ученые посылали радиоволны в сторону Европы, а затем наблюдали, как они отражаются от ледяного спутника. Этот метод представляет собой измерение чрезвычайно слабого эха от объекта, вращающегося вокруг Юпитера, находящегося в сотнях миллионов километров от Земли.

Самое интересное то, что Европа оказалась на удивление яркой для радара. Конечно, дело не в видимом свете, а в том, насколько эффективно она отражает радиоволны, посылаемые с Земли. Ученые называют это радиолокационным альбедо. Чем выше альбедо, тем сильнее эхо, возвращающееся к приемникам. В случае Европы альбедо исключительно велико, особенно по сравнению с большинством каменистых объектов в Солнечной системе. Это первый признак того, что под ледяной поверхностью происходит нечто более интересное, чем простое отражение от твердой поверхности.

#космос #европа #наука #астрономия #юпитер
Источник: public.nrao.edu
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