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kosmos_news
GE Aerospace испытала гибридный электрический двигатель CT7 мощностью в 1 мегаватт
Параллельная гибридная архитектура двигателя американской компании позволяет газовой турбине и электрической системе приводить в движение пропеллер.
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GE Aerospace приближается к важной вехе в развитии электрифицированных полетов. Компания успешно завершила начальные наземные испытания гибридной электрической версии своего турбовинтового двигателя CT7.Гибридный электрический двигатель во время наземных испытаний. Фото: GE Aerospace Испытания, проведенные на заводе GE в Пиблсе, штат Огайо, подтвердили работоспособность всей интегрированной гибридной электрической системы мощностью в один мегаватт. Производитель двигателей разработал демонстрационный образец при финансовой поддержке НАСА в рамках проекта Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD).

В ходе испытаний инженеры имитировали различные этапы полета, включая руление, взлет, набор высоты и крейсерский полет.

«Наземные испытания стали первыми в истории компании, подтвердившими работоспособность всей интегрированной системы», — пояснили в пресс-релизе GE Aerospace от 2 июня.

Сообщается, что «электрическая силовая установка успешно приводила в движение пропеллер и генерировала энергию для батареи». Параллельная гибридная архитектура двигателя позволяет как газовой турбине, так и электрической системе приводить в движение пропеллер.

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GE Aerospace разработала ключевые компоненты для гибридного двигателя, включая собственные мотор-генераторы, контроллеры, преобразователи мощности и инверторы. Компания BAE Systems разработала батареи, использованные для испытаний. Дочерние компании GE Aerospace, Dowty и Avio Aero, предоставили пропеллеры, а также редукторы и двигатель CT7 соответственно.

По данным GE, эти наземные испытания открывают путь к будущим летным испытаниям, хотя компания пока не предоставила обновленного графика. Ранее фирма объявила о планах провести летные испытания в середине 2020-х годов на модифицированном региональном пассажирском самолете Saab 340, в котором один из двух двигателей CT7 будет заменен гибридным агрегатом.

#сша #технологии #авиация #двигатель
Источник: geaerospace.com
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