Американские космические компании импортируют сотни тысяч ключевых компонентов, что дает Пекину еще один рычаг влияния на отрасль.

В прошлом году были выявлены истинные масштабы зависимости Запада от китайских редкоземельных элементов и компонентов в оборонном секторе. Оказывается, аналогичные, столь же серьезные зависимости могут быть в космической отрасли. Анализ Altana показывает, насколько глубоко китайские компоненты проникли в коммерческий космический сектор США. Фото: SpaceXСреди 299 подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков, проанализированных с 2023 года, было выявлено огромное количество случаев импорта — 849 000, включая компоненты от китайских поставщиков. Altana также обнаружила 15 000 товаров, импортируемых этим сектором, которые имели следы российского происхождения.

На первом месте в этом списке находятся радиационноустойчивая электроника и полупроводники, без которых любой спутник или космический аппарат был бы бесполезен. В этот список также входят резиновые и уплотнительные компоненты, металлические конструкционные элементы, включая алюминиевые и стальные детали, а также винты, заклепки и крепежные элементы. Корни этой глубокой зависимости, как и в других секторах, лежат в доминировании Китая в добыче и переработке стратегических материалов. Поэтому космическая отрасль не является исключением, а скорее подтверждением тенденции.

В полупроводниковом секторе более глубокая материальная зависимость от Пекина еще больше усугубляется концентрацией производства на Тайване. Согласно отчету, с 2022 года более четверти импорта полупроводников для космической отрасли США поступает из Тайваня или связано с тайваньскими производителями в трех ближайших звеньях производственной цепочки.

Это создает опасную ситуацию, в которой, стратегически и экономически важная космическая отрасль США становится уязвимой для геополитических рисков, связанных с зависимостью от импорта. Еще в 2025 году Китай продемонстрировал свою способность ограничивать доступ к ключевым редкоземельным элементам в ответ на действия США, и потенциальная блокада или вторжение на Тайвань могут отрезать США от поставок полупроводников. Из-за высокой сложности космических компонентов, перебои в поставках лишат американских потребителей альтернативы.