kosmos_news
Nvidia готовится выпустить новый суперчип RTX Spark для ноутбуков
Суперчип создан при участии тайваньской компании MediaTek и будет работать под управлением ОС Windows компании Microsoft.
По сообщениям BBC и Bloomberg, Nvidia представила новый чип для персональных компьютеров, тем самым выйдя на потребительский рынок устройств со встроенным ИИ. Генеральный директор Дженсен Хуанг представил «RTX Spark» в понедельник, 1 июня, во время своего выступления перед открытием выставки Computex в Тайбэе. Он назвал чип «переосмыслением компьютера». Между тем, в воскресенье, 31 мая, США ужесточили экспортные правила для самых передовых чипов Nvidia, поставляемых китайским компаниям.
Фото: BloombergПо словам Nvidia, RTX Spark — это новый суперчип для эры персональных ИИ-агентов. С помощью этого чипа компьютеры должны превратиться из инструментов в помощников. Чип будет использоваться в новой линейке ПК под управлением Windows от Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus и MSI, выпуск которых запланирован на эту осень. Модели от Acer и Gigabyte появятся позже. Этим шагом Nvidia бросает вызов таким признанным игрокам, как Apple и Intel, на рынке ПК. По данным аналитической компании Gartner, Lenovo, HP, Dell и Apple контролировали почти 75 процентов мирового рынка ПК в первом квартале этого года.

Бум центров обработки данных, обеспечивающих работу ИИ, сделал Nvidia самой дорогой компанией в мире. В настоящее время рыночная капитализация корпорации превышает 5 триллионов долларов. Эта новая стратегия расширения на потребительский рынок знаменует собой выход за рамки прибыльного бизнеса центров обработки данных.

В воскресенье США закрыли потенциальную лазейку в экспорте чипов, таких как процессоры Blackwell от Nvidia. Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли уточнило, что для экспорта самых передовых чипов для искусственного интеллекта дочерним компаниям китайских гигантов за пределами Поднебесной требуется лицензия. Вашингтон давно стремится предотвратить доступ китайских фирм к высокопроизводительным чипам.

#nvidia #microsoft #windows #ноутбук #чип #rtx spark
Источник: bbc.com
