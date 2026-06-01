kosmos_news
Новый российский авиадвигатель ПД-8 получит сертификат типа в июне
Силовая установка прошла все сертификационные испытания, и сейчас идёт оформление доказательной базы, необходимой для получения документов.
Российская государственная корпорация «Ростех» объявила о завершении всех сертификационных испытаний реактивного двигателя ПД-8. Это полностью импортозамещенный гражданский двухконтурный турбовентиляторный двигатель, разработанный ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорацией), а точнее рыбинским дочерним предприятием «ОДК-Сатурн». Агрегат предназначен для использования в различных моделях имполртозамещенных самолетов. ПД-8, как сообщило издание «Авиация России», получит сертификат типа в июне.ПД-8. Источник: ОДКПо данным компании, испытания включали проверку в условиях обледенения в Архангельской области, 150-часовое испытание на выносливость при максимальной тяге в восемь тонн, имитацию града, а также стресс-тесты, включающие столкновения с птицами, попадание воды и имитацию поломки лопаток. Общее время работы двигателей составило приблизительно 6590 часов. Теперь сертификационная документация будет представлена на рассмотрение в Федеральное управление гражданской авиации России (Росавиация).

Двигатель предназначен в первую очередь для пассажирского самолета Superjet (SJ-100). Таким образом, Superjet станет первым современным полностью российским реактивным самолетом. Авиакомпания «Аэрофлот» уже ожидает поставки нового лайнера. Первые коммерческие рейсы, как ожидается, состоятся в конце этого года.

Глава ОДК Александр Грачёв сказал, что для нового двигателя разработали технологии, которых в стране ранее не было. Благодаря новым решениям удельный расход топлива ПД-8 удалось значительно снизить.

Двигатель предназначен для оснащения не только SJ-100, но и амфибийного самолета Бе-200, полностью заменяя таким образом франко-российский СМ146 (Superjet) и российско-украинский Д-436 (Бе-200).

После того, как программа сертификации ПД-8 будет завершена, производство Бе-200 может возобновиться. Начало серийного производства самолета запланировано не ранее 2028 года. Для этого потребуются модификации планера и производственных мощностей.

Тем временем, в мире наблюдается спрос на противопожарные самолеты. Сообщается, что интерес к Бе-200 проявили Турция, различные страны Азии и Латинская Америка.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #двигатель #пд-8 #суперджет
Источник: aviation21.ru
