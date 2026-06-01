Главными событиями являются сближение Венеры и Юпитера и полнолуние в конце месяца.

В июне можно наблюдать множество астрономических явлений. В этом месяце созданы отличные условия для наблюдения за плотным, усеянным звездами ядром Млечного Пути, особенно в условиях вечернего неба. Сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. Циолковского Александр Алексеев рассказал РИА Новости о самых интересных астрономических явлениях этого месяца. Одно из них – сближение Венеры и Юпитера 8-9 июня. Также подробный график астрономических событий опубликовал официальный сайт Московского планетария. Изображение: нейросеть qwenЮпитер и Венера сближаются с конца мая. Планеты окажутся рядом в период с 8 по 9 июня. В этот момент их можно будет увидеть даже в бинокль. Непосредственно перед и после сближения они также будут находиться очень близко друг к другу. Юпитер и Венера будут видны в созвездии Близнецов, а Меркурий – чуть ниже.

Утром 10 июня Сатурн и Луна также будут находиться рядом. Оба небесных тела поднимутся над восточным горизонтом после полуночи и будут двигаться параллельно по небу до восхода солнца. Кольца Сатурна будут видны даже в обычный телескоп или мощный бинокль.

Лето — одно из лучших времен для любования ярким центром Млечного Пути. Новолуние, которое начинает лунный цикл, — лучшее время для его наблюдения. Когда Луна в этой фазе проходит между Землей и Солнцем, она становится почти невидимой. Отсутствие лунного света делает скопление миллионов звезд в центре Млечного Пути видимым даже невооруженным глазом. В этом месяце новолуние произойдет 15 июня. Лучше всего наблюдать за звёздами в местах с минимальным световым загрязнением, например, в парках с тёмным небом.

21 июня в Северном полушарии произойдет летнее солнцестояние, когда Солнце достигает наивысшей точки над экватором. Это событие знаменует начало лета, а в регионах, расположенных вблизи полюсов, это означает 24-часовое свечение, известное как полярный день. В тот же день, 21 июня, в Южном полушарии также начинается зима. Там в самом разгаре сезон полярных сияний, особенно в Тасмании и на юге Новой Зеландии.

Первое официальное летнее полнолуние, известное как «Клубничная Луна», произойдет 29 июня. Коренные американцы дали это название сладким плодам, созревающим в начале лета. «Клубничная Луна» — всего лишь прозвище — она не будет краснее, чем в другие месяцы.

Также именно в июне в вечернем небе обычно появляются серебристые облака, которые подсвечиваются солнцем, находящимся невысоко за горизонтом. Их лучше всего наблюдать в северном направлении ближе к полуночи.

Два самых красочных объекта на ночном небе встретятся в конце июня, незадолго до рассвета – оранжевый Марс и голубоватые Плеяды. Последние известны тем, что имеют семь легко различимых звезд, хотя на самом деле их более 1000. Расстояние между объектами составит примерно 4-5 градусов. Лучшее время для наблюдения – с 27 по 30 июня.