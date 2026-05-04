Речь идет как о новых машинах, так и подержанных моделях. Собеседники издания «Фонтанка» отметили слабый уровень автомобилестроения в стране и назвали главные причины роста цен.

Издание «Фонтанка» обратило внимание на последние данные агентства «Автостат», согласно которым в России за последние 12 лет средняя стоимость нового автомобиля выросла в три раза. Если в 2014 году машину можно было купить за 1,2 млн рублей, то сегодня автомобиль обойдется в 3,79 млн. «Фонтанка» напомнила, что еще раньше, в 2010 году, новый Daewoo Matiz стоил около 200 тысяч рублей, а Hyundai Getz — 280 тысяч. Также отмечается рост стоимости подержанных авто. Изображение: нейросеть qwenИздание опросило несколько российских экспертов и представителей автопрома и пришла к неутешительному выводу. Отечественный рынок пережил за последние 12 лет три шоковые волны (2014–2015, 2020–2021 годы и весна 2022 года). Эти внезапные и масштабные изменения в отрасли нарушили привычное функционирование автомобильного рынка в стране, и цены пошли вверх.

Сейчас рынок пребывает в «хрупком равновесии». Низкая платежеспособность граждан ограничивает спрос на машины, а российский автопром не может предложить качественные новинки из-за искусственных барьеров и повышения НДС.

Китай выпускает сейчас слишком много автомобилей, местный рынок переполнен, машины идут на экспорт. Эта ситуация позволила россиянам приобретать относительно недорогие транспортные средства из Поднебесной. То есть, пока что поставки из Китая удерживают цену на отечественные модели. Российские производители не повышают стоимость машин, но со временем этот искусственный барьер падёт.

Ограничение ввоза западных моделей и таможенная тарифная политика также влияют на стоимость машин на рынке. Также до 2030 года будет действовать утилизационный сбор, что подтолкнет цены вверх. Плюс ослабление рубля может повлиять на стоимость новых автомобилей.

В целом эксперты полагают, что «уровень автомобилизации в России хуже, чем в отсталых странах Европы». Машина действительно стала роскошью, причем на дорогах в основном присутствуют автомобили, средний возраст которых превышает 16 лет.