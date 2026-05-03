Кризис на рынке RAM вызван спросом со стороны центров обработки данных, занимающихся искусственным интеллектом.

Samsung опубликовала результаты за первый квартал 2026 года. С одной стороны, компания сообщила о рекордной операционной прибыли, обусловленной 49-кратным увеличением выручки от своего подразделения по производству памяти. С другой стороны, это же подразделение предупреждает, что глобальный дефицит оперативной памяти будет усугубляться. Изображение: нейросеть qwen

Samsung подтверждает, что спрос на память HBM и DRAM для ускорителей ИИ растёт быстрее, чем заводы успевают его удовлетворять. Строительство новых предприятий занимает годы, а клиенты — от Microsoft до Amazon — подписывают многолетние контракты, чтобы гарантировать доступ к чипам.

По словам Ким Чжэджуна, одного из руководителей подразделения по производству RAM, спрос на 2027 год уже значительно превышает прогнозируемое предложение, и ожидается, что разрыв будет больше, чем в 2026 году. Другими словами, цены на оперативную память не вернутся к уровню до бума ИИ.

Операционная прибыль подразделения по производству памяти в первом квартале составила 53,7 триллиона вон ($36 млрд), что на 1,1 триллиона больше, чем годом ранее. Компания получила прибыль в размере 57,2 триллиона вон, из которых 94% приходится на RAM.

Это демонстрирует, насколько Samsung оказалась в зависимости от рынка искусственного интеллекта. Компания много зарабатывает, но также признает, что не может удовлетворить спрос, даже несмотря на переориентацию производственных мощностей с традиционной DRAM на чипы HBM. Это означает, что обычные потребители — те, кто покупает ноутбуки, телефоны и ПК — могут ощутить на себе дефицит памяти.

Samsung заверяет, что конфликт на Ближнем Востоке не нарушил производство — компания накопила запасы и диверсифицировала источники поступления энергоносителей. Однако она предупреждает о росте транспортных и энергетических издержек, что может еще больше повысить цены на компоненты.

Итак, искусственный интеллект приносит рекордные прибыли, но при этом истощает рынок памяти. И поскольку даже Samsung — крупнейший в мире производитель DRAM — заявляет, что не может угнаться за темпами роста, вряд ли стоит ожидать улучшения ситуации.