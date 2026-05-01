Производитель SenseRobot представил необычный шахматный компьютер. Компания из Гонконга запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter для проекта «Chess Mini». Это 25-сантиметровый шахматный робот с головой, реализованной в форме монитора и роботизированными руками.

«Пиксели не могут заменить реального противника», — говорится в описании проекта на Kickstarter.

Робот позволяет играть против ботов, а также против случайных игроков или знакомых в онлайн-режиме. Устройство также функционирует как шахматный тренажер. Можно регулировать уровень сложности (всего 19 уровней) и выбирать различны форматы игры (блиц и пр.). Также доступны практические упражнения и исторические партии. Фото: SenseRobot Во время игры можно получать обратную связь с машиной через голосовой ввод. Также есть сопутствующее приложение для смартфонов. В описании проекта указано, что SenseRobot никогда не записывает, не сохраняет и не загружает никаких данных. Неясно, как это согласуется с обещанием, что каждый матч будет записан и проанализирован на предмет сильных и слабых сторон игрока.

Chess Mini сканирует шахматную доску перед собой камерой. Используя роботизированные руки, он может поднимать и перемещать фигуры. У него нет встроенного аккумулятора, поэтому для использования устройства необходимо находиться рядом с розеткой или подключить внешний аккумулятор.

В комплект входят сам робот, соответствующая шахматная доска с фигурами, кабель и 40 карточек с QR-кодами. Их можно использовать для программирования робота на пение или захват предметов. Защитный чехол и внешний аккумулятор доступны в качестве дополнительных опций.