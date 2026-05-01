Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
SenseRobot представила компактную многофункциональную модель шахматного робота
Устройство подходит как для начинающих, так и для профессиональных игрков — обратная связь осуществляется через голосовой ввод.

Производитель SenseRobot представил необычный шахматный компьютер. Компания из Гонконга запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter для проекта «Chess Mini». Это 25-сантиметровый шахматный робот с головой, реализованной в форме монитора и роботизированными руками.
Фото: SenseRobot

«Пиксели не могут заменить реального противника», — говорится в описании проекта на Kickstarter.

Робот позволяет играть против ботов, а также против случайных игроков или знакомых в онлайн-режиме. Устройство также функционирует как шахматный тренажер. Можно регулировать уровень сложности (всего 19 уровней) и выбирать различны форматы игры (блиц и пр.). Также доступны практические упражнения и исторические партии.Фото: SenseRobot Во время игры можно получать обратную связь с машиной через голосовой ввод. Также есть сопутствующее приложение для смартфонов. В описании проекта указано, что SenseRobot никогда не записывает, не сохраняет и не загружает никаких данных. Неясно, как это согласуется с обещанием, что каждый матч будет записан и проанализирован на предмет сильных и слабых сторон игрока.

Chess Mini сканирует шахматную доску перед собой камерой. Используя роботизированные руки, он может поднимать и перемещать фигуры. У него нет встроенного аккумулятора, поэтому для использования устройства необходимо находиться рядом с розеткой или подключить внешний аккумулятор.

В комплект входят сам робот, соответствующая шахматная доска с фигурами, кабель и 40 карточек с QR-кодами. Их можно использовать для программирования робота на пение или захват предметов. Защитный чехол и внешний аккумулятор доступны в качестве дополнительных опций.

#робототехника #робот #шахматы
Источник: newatlas.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter