kosmos_news
Project Pluto: Верхняя ступень ракеты Falcon 9 достигнет Луны этим летом
Ступень ракеты компании SpaceX движется со скоростью 8700 км/ч и при столкновении с Луной создаст новый кратер.

Благодаря многоразовым ракетам SpaceX произвела прорыв в космических путешествиях. Однако не все ступени ракет можно использовать многократно. Например, верхняя ступень ракеты Falcon 9 остается на орбите после однократного использования. Ракеты Falcon 9 уже запускались более 600 раз – это означает, что сейчас в космосе находятся сотни верхних ступеней.
Запуск Falcon 9. Фото: REUTERS / NASA Одна из них, с ракеты, запущенной 15 января 2025 года, как ожидается, столкнется с Луной в августе. Это подсчитал астроном, физик и программист Билл Грей, который опубликовал подробный отчет на своем сайте Project Pluto. Он еще в 2022 году предсказал, как компонент ракеты столкнется с Луной.

У ступени ракеты нет названия, только каталожное обозначение 2025-010D. Поскольку она сейчас находится далеко от Земли, за ней официально не ведется наблюдение. По словам Грея, за ней следят только астрономы-любители.

Ученому не хватает важных параметров для расчета точной траектории объекта — например, солнечного излучения, влияющего на его движение. Тем не менее, благодаря разработанному программному обеспечению, он может с высокой степенью уверенности сказать, что компонент ракеты Falcon 9 столкнется с Луной 5 августа.

Ступень ракеты движется в космосе со скоростью 2,43 километра в секунду. Это эквивалентно 8748 км/ч. Это означает, что на лунной поверхности образуется кратер. Грей предполагает, что лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА, который вращается вокруг Луны, в конечном итоге получит его изображение.

#сша #космос #spacex #луна #ракета #falcon 9
Источник: projectpluto.com
