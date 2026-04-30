До премьеры боевика ещё больше недели, но первые зрители – представители СМИ – уже называют ленту лучшей киноадаптацией по франшизе.

Премьера новой киноадаптации франшизы «Мортал Комбат 2» в мировом прокате стартует в начале мая, но в Сети уже появились первые отзывы и рецензии на ленту. И пока на агрегаторах вроде Rotten Tomatoes и Metacritic оценок еще нет, зрители могут довериться отзывам критиков и представителей СМИ, которым удалось побывать на предпоказе картины.

Источник: скриншот трейлера фильмаПредыдущая киноадаптация культовой игры в 2021 году сразу же появилась в кинотеатрах и на стриминговых платформах. Фильм оказался достаточно успешным, чтобы получить продолжение – «Мортал Комбат 2». Поделившиеся мнением после просмотра критики отмечают игру Карла Урбана, исполнившего роль Джонни Кейджа. Компанию ему составляет Аделин Рудольф, играющая Китану.

Судя по первым отзывам, «Мортал Комбат 2» можно назвать лучшей на сегодняшний день адаптацией культовой серии. Как пишет Даниэль Баптиста, фильм остается верен духу игр – поклонники первой игры останутся довольны.

Сэмми Дж. Джона Джеймсон также считает, что это лучший фильм по видеоигре «Мортал Комбат» из когда-либо созданных. Он напоминает о безудержных, наполненных экшеном боевиках 90-х.

Критики отмечают отличный юмор, динамичный сюжет, потрясающую игру актеров и множество трогательных моментов. В прокат «Мортал Комбат 2» выйдет 6-8 мая. Официального релиза в России, скорее всего, не будет из-за ограничений Warner Bros., однако картину, вероятно, можно будет посмотреть позже на стриминговых платформах и в кинотеатрах в рамках «предсеансового обслуживания» (параллельный импорт).