С 29 апреля все новые модели, продаваемые на территории ЕС, обязаны поддерживать зарядку через интерфейс USB Type-C.

Вслед за смартфонами и мелкими электронными устройствами, все новые ноутбуки в ЕС теперь также должны иметь стандартизированный порт зарядки USB-C. Это нововведение завершает многолетний переходный период для внедрения соответствующей директивы ЕС. Ранее многие производители ноутбуков — особенно в сегменте высокопроизводительных игровых и рабочих станций — использовали зарядные кабели, несовместимые с устройствами других производителей.

Изображение: нейросеть freepikФирменные круглые разъемы или необычные прямоугольные форматы вынуждали пользователей всегда носить с собой оригинальный адаптер питания. С новым регламентом все мобильные компьютеры с потребляемой мощностью до 240 Вт теперь должны иметь возможность заряжаться через USB-C.

В соответствии с общеевропейским регламентом производители ноутбуков обязаны предлагать свои устройства без адаптера питания. Пиктограмма на упаковке будет указывать, входит ли зарядное устройство в комплект. Это правило призвано предотвратить накопление домохозяйствами излишне большого количества адаптеров питания USB-C.

Потребителям по-прежнему необходимо внимательно выбирать зарядный кабель. Стандартизированный разъем устраняет механическую проблему, но электронная остается: не все кабели USB-C одинаковы. Хотя разъем всегда подходит, мощность передачи значительно варьируется. Стандартный кабель для смартфона часто рассчитан всего на 15–27 Вт. Однако современному ноутбуку обычно требуется от 65 до 100 Вт или даже больше. Использование неподходящего кабеля может привести к тому, что ноутбук не будет заряжаться или отобразится сообщение об ошибке «Медленная зарядка».

При покупке зарядного кабеля пользователям следует искать маркировку «Power Delivery» (USB-PD) и указанную мощность (например, 100 Вт или 240 Вт). Только сертифицированные кабели гарантируют безопасную передачу полной мощности к устройству.