Российский авиадвигатель ПД-8 специально разрабатывается Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для замены зарубежных силовых установок. Агрегаты планируется устанавливать на модернизированных самолетах «Суперджет» и Бе-200. Как сообщает «Ростех», ПД-8 успешно прошел проверку на попадание в зону шквалистого града. Такая ситуация — один из самых опасных сценариев, которым подвергаются авиационные двигатели. Такие испытания необходимы для обеспечения безопасности полетов. Изображение: «Ростех»Этот этап сертификационных испытаний проводила ОАК на специальном испытательном стенде. Пусковая установка выстреливала по агрегату ледяными горошинами общей массой около 220 кг со скоростью 240 м/с. Специально для этой проверки были изготовлены ледяные горошины диаметром 16 мм. Они ударили по наиболее критическим участкам двигателя: лопаткам вентилятора и аэродинамическому обтекателю. Испытательный стенд. Изображение: ОДКПо данным ОАК, двигатель выдержал стресс-тест без повреждений. Испытание доказало, что ПД-8 безопасен при попадании в облако шквалистого града в реальных условиях эксплуатации. Двигатель продолжал надежно работать.

Это испытание является важным достижением в программе импортозамещения. Проверка силовой установки проложит путь к модернизации существующего российского парка самолетов. Авиадвигатель ПД-8 будет устанавливаться на региональный реактивный самолет «Суперджет» (Superjet 100 или SJ-100).

Первоначально он оснащался двумя двигателями SaM146 производства компании PowerJet, совместного предприятия французской компании Safran Aircraft Engines и российской компании НПО «Сатурн». В 2022 году компания Safran вышла из программы, прекратив производство SaM146. «Ростех» запустил разработку российского двигателя в рамках стратегии импортозамещения.

После сертификации ПД-8 должен стать значительным шагом на пути к полностью отечественному производству в российской авиационной промышленности. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель предназначен для самолетов малой и средней дальности SJ-100 и самолета-амфибии Бе-200. Уже успешно завершены испытания на разрушение лопаток вентилятора, проникновение воды, а также шумовые и ветровые характеристики. Ранее авиаэксперт Андрей Величко предположил, что благодаря ПД-8 отечественный авиапром может отказаться от зависимости от украинских Д-436ТП и французских SaM146.