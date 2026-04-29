Российский авиадвигатель ПД-8 специально разрабатывается Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для замены зарубежных силовых установок. Агрегаты планируется устанавливать на модернизированных самолетах «Суперджет» и Бе-200. Как сообщает «Ростех», ПД-8 успешно прошел проверку на попадание в зону шквалистого града. Такая ситуация — один из самых опасных сценариев, которым подвергаются авиационные двигатели. Такие испытания необходимы для обеспечения безопасности полетов.Этот этап сертификационных испытаний проводила ОАК на специальном испытательном стенде. Пусковая установка выстреливала по агрегату ледяными горошинами общей массой около 220 кг со скоростью 240 м/с. Специально для этой проверки были изготовлены ледяные горошины диаметром 16 мм. Они ударили по наиболее критическим участкам двигателя: лопаткам вентилятора и аэродинамическому обтекателю. По данным ОАК, двигатель выдержал стресс-тест без повреждений. Испытание доказало, что ПД-8 безопасен при попадании в облако шквалистого града в реальных условиях эксплуатации. Двигатель продолжал надежно работать.
Это испытание является важным достижением в программе импортозамещения. Проверка силовой установки проложит путь к модернизации существующего российского парка самолетов. Авиадвигатель ПД-8 будет устанавливаться на региональный реактивный самолет «Суперджет» (Superjet 100 или SJ-100).
Первоначально он оснащался двумя двигателями SaM146 производства компании PowerJet, совместного предприятия французской компании Safran Aircraft Engines и российской компании НПО «Сатурн». В 2022 году компания Safran вышла из программы, прекратив производство SaM146. «Ростех» запустил разработку российского двигателя в рамках стратегии импортозамещения.
После сертификации ПД-8 должен стать значительным шагом на пути к полностью отечественному производству в российской авиационной промышленности. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель предназначен для самолетов малой и средней дальности SJ-100 и самолета-амфибии Бе-200. Уже успешно завершены испытания на разрушение лопаток вентилятора, проникновение воды, а также шумовые и ветровые характеристики. Ранее авиаэксперт Андрей Величко предположил, что благодаря ПД-8 отечественный авиапром может отказаться от зависимости от украинских Д-436ТП и французских SaM146.