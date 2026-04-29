kosmos_news
Росатом запустил реактор первой атомной электростанции в Бангладеш
На энергоблоке № 1 АЭС «Руппур» началась загрузка ядерного топлива

Атомная энергетика в Азии в основном сосредоточена в Китае, Японии, Южной Корее и Индии, а также в Пакистане. Усилиями «Росатома» накануне в список этих стран добавился Бангладеш, заявил генеральный директор российской государственной корпорация Алексей Лихачев. В государстве запущен реактор первой атомной электростанции «Руппур».Изображение: atommedia.online28 апреля на энергоблоке № 1 начался ключевой этап, знаменующий физический пуск энергоблока. Речь идет о размещении тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим ураном в активную зону ядерного реактора перед его пуском.

Сначала в активной зоне реактора разместят 163 ТВС. На следующем этапе планируется вывести устройство на минимально контролируемый уровень (МКУ) мощности. Затем этот уровень будут постепенно повышать. На заключительном этапе состоится непосредственно энергетический пуск.

По словам Алексея Лихачева, этот проект подтверждает значение российской госкорпорации в развитии мирного атома. Также он отметил укрепление дружественных связей с Бангладеш.

Российская корпорация подписала контракт на строительство двух реакторов мощностью 1000 МВт в АЭС «Руппур». Модель реактора ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт размещена в Руппуре, примерно в 160 километрах к северо-западу от Дакки. Первоначальный контракт на проект, стоимостью $12,65 млрд, был подписан в декабре 2015 года.

Речь идет о долгосрочном сотрудничестве с «Росатомом» в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте энергоблоков 1 и 2 АЭС «Руппур», а также в поставке оборудования, расходных материалов, запасных частей и обучении обслуживающего персонала. Россия также будет отвечать за сбор и хранение отходов. В Бангладеш в настоящее время почти 90% энергии, используемой для производства, поступает из запасов природного газа.

#россия #энергетика #атомная энергетика #аэс #росатом #атомная электростанция #бангладеш #руппур
Источник: atommedia.online
