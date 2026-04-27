kosmos_news
В Польше второй раз в истории обнаружили метеорит с точно определённой траекторией движения
Траектория полета объекта массой почти 3 кг была заранее определена научными приборами и метеорит нашли в рекордно короткие сроки.

17 апреля в Польше зафиксировали падение железного метеорита. Яркий болид был виден более 6 секунд из многих регионов страны. Благодаря оперативной работе сети Skytinel и сотрудничеству с международными исследовательскими центрами, точное место падения было определено, и образец нашли всего через несколько дней.Фото: SkytinelЭто событие имеет важное значение для астрономии, поскольку объект массой 2,9 кг является лишь вторым в мире железным метеоритом с точно определенной орбитой. Точно определенная орбита — это математически рассчитанная траектория движения метеорита (или метеороида) при полете к Земле, позволяющая заранее определить место падения.

Сети Skytinel зафиксировала полет с помощью 24 наблюдательных станций. Данные с камер и специализированных радиометров позволили определить, что метеороид перестал быть видимым всего в 14 км над землей, что указывает на его чрезвычайно прочную и, вероятно, железную структуру. Эта гипотеза была подтверждена спектрографическим анализом.

Сравнив польские записи с данными Европейской сети (EN) из Чехии и Словакии, чешские исследователи оценили массу образца примерно в 2,7 кг. Это позволило провести новое моделирование, сузив область поиска до участка размером всего 300 на 200 метров. Перед входом в атмосферу со скоростью 13 км/с метеороид вращался вокруг Солнца в течение 1,5 лет по орбите, наклоненной на 7° к эклиптике.

22 апреля, метеорит был найден. Объект находился в слегка эллиптической яме глубиной около 40 см, расположенной в пределах области, определенной моделированием. Образец массой 2,9 кг обладает уникальными особенностями – это ориентированный метеорит, то есть он сохранил форму во время полета через атмосферу.

Он похож на обычный треугольный камень размером приблизительно 14,5 х 11,5 х 6,5 см. Его поверхность покрыта черной оплавленной коркой и многочисленными полосами затвердевшего материала. Исследователи предполагают, что это, вероятно, единичный экземпляр, а небольшая потеря массы могла быть результатом полного плавления на большой высоте.

#космос #наука #польша #астрономия #земля #метеорит
Источник: skytinel.com
