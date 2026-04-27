Известный производитель компьютерных аксессуаров Turtle Beach выпустил несколько нетрадиционную мышь. Новинка отличается необычным угловатым дизайном, сменной батареей и встроенным сенсорным экраном. В отличие от обычных кнопок для большого пальца на игровых мышах, Command Series MC7 имеет вытянутый 2,25-дюймовый сенсорный экран. Дисплей можно использовать или как кнопки, или для отображения важной информации.
Небольшой экран может отображать, например, температуру процессора ПК или настройку DPI. При использовании сенсорного экрана в качестве кнопок можно выполнять определенные команды в соответствии с личными предпочтениями.
Turtle Beach перечисляет такие функции, как управление звуком, отключение микрофона, настройка чувствительности, переключение профилей, запуск макросов и управление приложениями. Под сенсорным экраном расположены две традиционные кнопки для большого пальца.
Мышь Command Series MC7 оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением 30 000 DPI. При проводном подключении мышь работает с частотой опроса 8000 Гц. Питание осуществляется от батареи емкостью 1000 мАч с возможностью «горячей» замены. Это означает, что батарею можно заменить, не выключая мышь. Зарядка батареи осуществляется через специальную зарядную док-станцию.
Сенсорная мышь весит 135 граммов и имеет довольно крупные размеры. Цена тоже высока: 160 евро. Начало продаж намечено на июль.