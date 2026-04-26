kosmos_news
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
По данным американской аэрокосмической компании Astrobotic, ни один ротационный детонационный ракетный двигатель (РДРД) для гиперзвуковых летательных и космических аппаратов ранее не работал так долго.

В поисках эффективных двигателей для гиперзвуковых летательных аппаратов и космических аппаратов, среди прочего, возлагаются надежды на двигатели типа РДРД (ротационный детонационный ракетный двигатель). Сообщается, что один из таких двигателей установил новый рекорд.
Изображение: astrobotic.comАмериканская аэрокосмическая компания Astrobotic пишет о достижении важной вехи: прототип двигателя под названием Chakram успешно завершил долгосрочные испытания. Он смог работать непрерывно в течение 300 секунд.

Агрегат развивал тягу 17,8 кН, что делает его одним из самых мощных двигателей такого типа. Компания Astrobotic провела восемь испытаний двух двигателей Chakram. Испытания проводились в Космическом центре имени Маршалла (MSFC) НАСА в Хантсвилле, штат Алабама.

Компания планирует использовать двигатели в космических аппаратах (лунные посадочные модули или многоразовые ракеты). В настоящее время идёт разработка орбитального транспортного аппарата, где также будут использоваться новые двигатели.

Эти двигатели непрерывно инициируют контролируемые взрывы в круглой камере, генерируя ударные волны. По сути, это машина непрерывного детонационного действия, детонационные волны которой направлены в одном направлении. Получающаяся тяга может приводить в движение ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, позволяя им достигать гиперзвуковых скоростей в атмосфере Земли – более 5 Маха, или приблизительно 6200 км/ч.

В отличие от прямоточных и сверхзвуковых прямоточных двигателей, которые должны сначала достичь определенной скорости, чтобы привести самолет в движение, роторные детонационные двигатели могут разгонять самолет с места взлета.

Ожидается, что роторный детонационный ракетный двигатель будет потреблять значительно меньше топлива, чем обычные реактивные двигатели – КПД двигателей достигнет почти 80 процентов. У обычных электрических или реактивных двигателей он редко превышает 30 процентов.

Одним из недостатков является чрезвычайно высокий уровень шума, издаваемый РДРД. Кроме того, материалы должны выдерживать постоянные ударные волны. На данный момент ни одного действующего двигателя такого рода не существует.

#сша #технологии #ракетный двигатель #космические аппараты #astrobotic #гиперзвуковые аппараты #рдрд
Источник: astrobotic.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
3
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
5
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
8
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
+
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Мессенджер XChat от Илона Маска дебютировал в магазине Apple AppStore
+
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
1
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
4
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
4
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
4
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
28
Представленный недавно чип AMD Ryzen 9 9950X3D2 опередил все процессоры Intel по продажам на Amazon
+

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
2
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
+
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
+

Сейчас обсуждают

Konni
21:09
уууу, как все запущено. Самостоятельно агрументировать ты не можешь и полагаешься на помощь стохаистического попугайчика. 1. Да, ИИ может аргументировать за что угодно, если правильно задать промпт....
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
20:53
"Предлагает испортить дорогостоящее железо". "Испортить". Но ты же сам утверждаешь что сверлить отверстия - безопасно. И даже твой же стохаистический попугайчик такое же писал. И даже твой же стоха...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Vito Vago
20:53
Никаких ВЛОЖЕНИЙ; только оружие...
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
Waramagedon
20:49
жди лучше ТЦК
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:44
Похоже, у хейтеров ложь, буллинг и софизм текут в крови... Ну что же, тут остаётся только подать жалобу и умыть руки. Пусть тратят время на создание новых фейковых аккаунтов, иначе этот поток глупого ...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Алисия Степс
20:32
Ничесе, боты научились поиск по картинке делать, мне ждать ФСБ у порога? ох я порочная
В мессенджере МАКС скоро появятся комментарии, истории и опросы
Hard-Workshop
20:31
Похоже, аккаунт под ником «Konni» готов выставлять хейтеров на посмешище до последнего, иначе не объяснить его зацикленность, некомпетентность, неумение читать и понимать прочитанное, а также бесконеч...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
20:31
Что чимбал, совсем не в состоянии отвечать своими мозгами? Ты давай, весь промпт покажи. А то я тоже знаю как заставить ИИ агрументировать за все что угодно. Где шесть тысяч скачиваний твоих поделий?...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Phantom Lord
20:23
Ты не только слепой, а ещё до каждой фразы и до каждой цифры лазиешь тут домахиваешься до всех. ...Да и то, чтобы запустить первую игру - нужно ряд манипуляций произвести, включая обход требования VRS...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Phantom Lord
20:21
Ты заголовок статьи читал или чисто случайно сюда попал? Windows 11 vs CachyOs ни о чём не говорит? Речь в статье об открытом и закрытом АPI для игр и разнице фпс на конкретной ВК. А ты домахался до в...
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
