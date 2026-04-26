По данным американской аэрокосмической компании Astrobotic, ни один ротационный детонационный ракетный двигатель (РДРД) для гиперзвуковых летательных и космических аппаратов ранее не работал так долго.

В поисках эффективных двигателей для гиперзвуковых летательных аппаратов и космических аппаратов, среди прочего, возлагаются надежды на двигатели типа РДРД (ротационный детонационный ракетный двигатель). Сообщается, что один из таких двигателей установил новый рекорд.

Изображение: astrobotic.comАмериканская аэрокосмическая компания Astrobotic пишет о достижении важной вехи: прототип двигателя под названием Chakram успешно завершил долгосрочные испытания. Он смог работать непрерывно в течение 300 секунд.

Агрегат развивал тягу 17,8 кН, что делает его одним из самых мощных двигателей такого типа. Компания Astrobotic провела восемь испытаний двух двигателей Chakram. Испытания проводились в Космическом центре имени Маршалла (MSFC) НАСА в Хантсвилле, штат Алабама.

Компания планирует использовать двигатели в космических аппаратах (лунные посадочные модули или многоразовые ракеты). В настоящее время идёт разработка орбитального транспортного аппарата, где также будут использоваться новые двигатели.

Эти двигатели непрерывно инициируют контролируемые взрывы в круглой камере, генерируя ударные волны. По сути, это машина непрерывного детонационного действия, детонационные волны которой направлены в одном направлении. Получающаяся тяга может приводить в движение ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и самолеты, позволяя им достигать гиперзвуковых скоростей в атмосфере Земли – более 5 Маха, или приблизительно 6200 км/ч.

В отличие от прямоточных и сверхзвуковых прямоточных двигателей, которые должны сначала достичь определенной скорости, чтобы привести самолет в движение, роторные детонационные двигатели могут разгонять самолет с места взлета.

Ожидается, что роторный детонационный ракетный двигатель будет потреблять значительно меньше топлива, чем обычные реактивные двигатели – КПД двигателей достигнет почти 80 процентов. У обычных электрических или реактивных двигателей он редко превышает 30 процентов.

Одним из недостатков является чрезвычайно высокий уровень шума, издаваемый РДРД. Кроме того, материалы должны выдерживать постоянные ударные волны. На данный момент ни одного действующего двигателя такого рода не существует.