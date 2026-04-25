В Госдуме заявили, что для «легальной работы Telegram» в России «никаких препятствий нет, а новых жестких мер в отношении мессенджера не предвидится.

В России мессенджер Telegram уже несколько месяцев работает с перебоями, а голосовые звонки недоступны ещё с августа прошлого года. Многие пользователи ожидали дальнейших ограничений работы платформы, вплоть до криминализации сервиса, однако новое заявление депутата Госдумы призвано успокоить россиян.

Андрей Свинцов в разговоре с изданием «Подъём» заявил, что сейчас нет причин для криминализации пользования Telegram. Также не планируются другие жесткие меры в отношении мессенджера. Депутат считает действующие ограничения достаточными.

Главная причина — в России количество пользователей мессенджера МАКС уже превысило аудиторию Telegram. То есть основная задача властей — переход на российские платформы — реализована. По оценке Свинцова, это принципиально меняет ситуацию. Примечательно, что риторика депутата заметно изменилась с марта. Возможно, в целом на ситуацию обратили внимание в Кремле: накануне там отметили усталость общества от запретительной риторики властей.

По данным Mediascope, еще в начале года у Telegram было около 96 млн пользователей в месяц по сравнению с 74 млн у национального мессенджера. В феврале ситуация стала стремительно меняться: у МАКС количество пользователей увеличилось до 77,5 млн. По среднесуточному охвату отечественная платформа вышла на второе место в России. В марте и апреле ограничения Telegram продолжились, повлияв на количество аудитории. Разрыв с MAX сократился до минимума по этому показателю.

Заявление Свинцова о том, что криминализация пользования Telegram не рассматривается, прозвучало на фоне новостей о задержании группы лиц, которых завербовали для совершения тяжкого преступления через мессенджер Павла Дурова. Но закручивать гайки власти не намерены: депутат Свинцов считает, что нагрузки на спецслужбы, которые мониторят противоправную деятельность в Telegram, снизились. Причина: массовый уход пользователей к конкуренту — MAX. Чем меньше людей сидят в Telegram, тем легче выявлять правонарушения в этом мессенджере.

Кроме того, Свинцов отметил отсутствие препятствий для легальной работы Telegram в стране — необходимо лишь действовать в рамках законов страны.