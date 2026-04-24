Пользователь, сделавший ставку на самую высокую температуру в Париже на платформе Polymarket, возможно, сфальсифицировал данные.

Французская полиция расследует любопытный случай, сообщает Telegraph. По всей видимости, фен использовался для фальсификации показаний метеостанции в парижском аэропорту Шарль де Голль. Подозрения возникли после того, как температура в аэропорту Шарль де Голль дважды в этом месяце внезапно и необычно повысилась. В оба дня кто-то сделал ставку именно на это погодное явление на платформе Polymarket.

Изображение: нейросеть freepik

Polymarket получает данные о температуре для своих ставок на погоду в Париже с датчика в аэропорту Шарль де Голль, который находится в ведении государственной метеорологической службы Météo-France. Именно Météo-France заметила необычную активность и сообщила властям, заподозрив фальсификацию показаний измерительной станции.

6 апреля датчик показал температуру 21 °C в 19:00. 15 апреля в 21:30 он показал 22 °C. В эти дни фактическая максимальная температура составила всего 18 °C. Основываясь на данных и прогнозах на эти дни, Polymarket утверждала, что вероятность того, что максимальная температура составит 18 °C, составляет 99,6%. Один пользователь сделал ставку против этого прогноза в оба дня и выиграл в общей сложности 34 000 долларов.

По данным французских СМИ, пользователь использовал фен с батарейным питанием для нагрева датчика. Датчик температуры в аэропорту Шарль де Голль расположен на общественной улице и, следовательно, легкодоступен. Ставки на максимальную температуру в Париже по-прежнему возможны на Polymarket. Однако источник данных изменился. Теперь данные о температуре поступают с датчика, установленного в парижском аэропорту Ле Бурже.