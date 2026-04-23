Малый бизнес оценил потери из-за блокировки мессенджеров: MАХ пока не смог заменить Telegram в сфере услуг.

Малый бизнес вынужден перестраивать систему коммуникации с клиентом после фактической блокировки привычных мессенджеров, в том числе Telegram. Компаниям приходится обзванивать клиентов в ручном режиме вместо использования, например, автоматизированной рассылки. На все это тратятся дополнительные деньги. Однако значительная часть клиентов продолжают использовать мессенджеры благодаря средствам обхода блокировок. К такому выводу пришло издание «Фонтанка», поговорив с представителями малого бизнеса в Санкт-Петербурге.

Как напоминает портал, в начале года в России большинство популярных зарубежных мессенджеров оказались заблокированными. По данным «Фонтанки», в настоящее время 70% коммуникации с клиентами осуществляется посредством СМС или телефонных звонков (речь в данном примере идет о бьюти-индустрии).

Клиенты часто использовали Telegram для записи в салон красоты, парикмахерскую и пр. Национальный мессенджер MAX («Макс») не поддерживает автоматическую рассылку, а использование приложения «Макс для бизнеса» приводит зачастую просто к блокировке аккаунта компании. Разблокировки приходится ждать до одного месяца. Малые предприятия надеются, что анонсированные недавно новые платные сервисы в MAX будут более корректно работать. Однако уточняется, что рассылки в заблокированных мессенджерах были бесплатными для компаний.

Сообщается, что стало сложнее привлекать новых клиентов; приток аудитории обеспечивают сейчас давно заблокированные мессенджеры и «Яндекс.Карты». В целом большинство опрошенных «Фонтанкой» представителей малого бизнеса обращаются к телефонным звонкам. Также пользователи возвращаются к электронной почте.