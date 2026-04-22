kosmos_news
CATL представила новые батареи для электромобилей обеспечивающие запас хода до 1500 км
Китайский производитель батарей представил новые полутвердотельные батареи CATL, которые обеспечивает запас хода от 1000 до 1500 км.

Компания CATL представила новые батареи на мероприятии Tech Day («День супертехнологий») в Пекине. Среди новинок – батарея Qilin третьего поколения и конденсированный аккумулятор Qilin. По данным Car News China, первая батарея обещает запас хода до 1000 км, вторая предназначена для седана класса люкс и обеспечит запас хода до 1500 км.
Источник: CATLПлотность энергии первой батареи Qilin составляет 280 Вт·ч/кг. Весь батарейный блок емкостью 125 кВт·ч, как утверждается, весит всего 625 кг, что на целых 250 кг меньше, чем предыдущие батарейные блоки такого размера. Снижение веса повышает эффективность электромобиля. Кроме того, улучшено ускорение и сокращен тормозной путь. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку 10C. Это означает, что его можно полностью зарядить за 6 минут. Максимальная мощность заряда составляет 3000 кВт.

На мероприятии был представлен еще один вариант аккумулятора: конденсированный аккумулятор Qilin может обеспечить запас хода для седана класса люкс до 1500 км. Для более тяжелого внедорожника этот показатель составит приблизительно 1000 км.

Аккумуляторный блок весит менее 650 кг. Это стало возможным, в частности, благодаря использованию титанового корпуса. Кроме того, это полутвердотельная батарея, промежуточная ступень между обычными и твердотельными батареями. Благодаря сочетанию снижения веса и технологии батарейных элементов, батарея имеет плотность энергии 350 Вт·ч/кг.

Компания CATL также представила третье поколение аккумулятора Shenxing Superfast Charging, классическую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею. Производительность быстрой зарядки была значительно улучшена.

Утверждается, что батарея способна зарядиться от 10 до 90 процентов за 6 минут. Как отмечает Financial Times, это значительно быстрее, чем батарея Blade от конкурента BYD. «Система также разработана для обеспечения сверхбыстрой зарядки при низких температурах», пояснила CATL, согласно платформе The Driven. При температуре -30 °C зарядка от 20 до 98 процентов должна занять всего 9 минут.

#китай #технологии #автомобили #электромобили #аккумуляторы #батареи #catl
Источник: carnewschina.com
