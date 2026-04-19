Обсерватория, которая более двух десятилетий изучает самые мощные взрывы во Вселенной, начала стремительное снижение к Земле.

НАСА и компания Katalyst Space Technologies готовят миссию, которая может спасти одну из самых важных для исследований обсерваторий на околоземной орбите. 21-летний телескоп обсерватории Swift начал терять высоту быстрее из-за возросшего атмосферного сопротивления. Чтобы выиграть время, команда уже отключила некоторые научные приборы. Теперь в дело вступает космический аппарат LINK — небольшой зонд, предназначенный для сближения со Swift в космосе и повышения его орбиты до того, как обсерватория войдет в атмосферу раньше запланированного срока.

LINK выходит на орбиту не для запуска собственной независимой программы наблюдений. Он приблизится к действующей обсерватории НАСА, которая никогда не проектировалась с учетом обслуживания, и попытается поднять ее на более высокую орбиту. Это новаторская демонстрация новой возможности обслуживания аппаратов для космического флота США — быстрого и относительно недорогого метода продления срока службы существующих спутников.

Речь идет не о простой замене компонентов или стандартной стыковке с космической станцией. Задача состоит в том, чтобы точно захватить объект, который больше не имеет собственной двигательной установки, и физически вывести его на более высокую орбиту, прежде чем он войдет в атмосферу Земли.

Если этот маневр окажется успешным, НАСА не только даст обсерватории Swift вторую жизнь. Прежде всего, миссия позволит протестировать совершенно новую модель спасения аппаратов. Это может стать стандартной процедурой для защиты других ценных научных и правительственных спутников в будущем.

Каждый спутник на низкой околоземной орбите постепенно теряет высоту из-за сопротивления верхних слоев атмосферы. В случае со Swift проблема усугубилась повышенной солнечной активностью, которая нагревает и расширяет атмосферу, увеличивая сопротивление спутников. Это привело к тому, что Swift начала сходить с орбиты раньше, чем предполагалось ранее.

14 апреля инженеры компании Katalyst доставили космический аппарат LINK в Центр космических полетов имени Годдарда, где начались предпусковые испытания. На этом этапе спутник тестируется на устойчивость к вибрациям при запуске, экстремальным температурным условиям и нагрузкам, связанным с полетом ракеты. В ближайшие недели LINK пройдет вибрационные и тепловые испытания, а потом будет интегрирован с ракетой Northrop Grumman Pegasus на космодроме Уоллопс. Запуск запланирован на конец этого года.