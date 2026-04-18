Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Пользователь форума Reddit неожиданно стал обладателем 72 модулей серверной памяти DDR4-2666MHz ECC
Как сообщает новый обладетель ОЗУ, эти модули емкостью 32 ГБ каждый два года назад компания его отца хотела выкинуть при замене серверов, при этом сегодня стоимость комплекта на вторичном рынке может составить до $18 000.

Удачливый пользователь форума Reddit под ником cyberchief рассказал сообществу о неожиданно доставшемуся ему комплекту из 72 модулей HPE DDR4-2666MHz ECC RDIMM по 32 ГБ каждый. Речь идет о высоконадежной серверной оперативной памяти, разработанной специально для компьютеров, которые должны работать 24/7 без сбоев. С учетом роста стоимости ОЗУ и комплектующих в последний год данный комплект памяти может принести существенную прибыль при продаже.
Изображение: reddit.com/r/pcmasterrace/По словам участника форума, два года назад компания его отца купила новые серверы и сразу же обновила оперативную память. Старые модули HPE DDR4-2666MHz ECC RDIMM собирались просто выбросить, но отец забрал их с собой и передал сыну — пользователю форума под ником cyberchief. Всего в комплекте оказалось 72 планки на 32 ГБ каждая.

Как утверждает сам cyberchief, его отец уверяет, что когда модули собирались выбросить, каждый из них при продаже мог стоить всего около 25 долларов. Впрочем, другие участники форума предположили, что даже два года назад их цена была намного выше. Сообщается, что это высококачественная, промышленная продукция, которая до сих пор используется во многих типах оборудования.

В настоящее время в России, например, на «Яндекс Маркете» модуль такого типа можно найти за 20 000 рублей. Примерно столько же, как полагают участники Reddit, модули HPE DDR4-2666MHz ECC RDIMM стоят на зарубежных торговых площадках. Самая реалистичная цена, судя по всему, составляет около 250 долларов за модуль, то есть в случае продажи 72 единиц можно выручить примерно 18 000 долларов.

Как справедливо заметили участники форума, память не подойдёт для обычных ПК. Для полной совместимости оперативной памяти DDR4 ECC требуется специальное оборудование. Она предназначена для работы с серверными материнскими платами на процессорах XEON с поддержкой ECC registred DIMM, а также на китайских материнских платах Huanan с серверными чипсетами.

#оперативная память #компьютеры #комплектующие #озу #серверная память #hpe ddr4-2666mhz ecc rdimm
Источник: reddit.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

linux4ever
14:08
В 2019 году у нас 480 лезвий Xeon 1280 v2 просто выкинули c 32 гб sodimm оперативы на каждом.
Пользователь форума Reddit неожиданно стал обладателем 72 модулей серверной памяти DDR4-2666MHz ECC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter