Microsoft выпустила новое обновление Windows, которое приносит ряд улучшений

Microsoft предоставила пользователям возможность протестировать обновление Windows 11 до его официального релиза. Сборка для разработчиков 26300.8170 и бета-версия 26220.8165 исправляют давнюю проблему с управлением памятью в Windows.

Как сообщает Windows Latest, инструмент управления хранилищем в Windows 11 мог испытывать значительные задержки. При открытии раздела «Хранилище» системе требуется время для сканирования всех данных. Это происходило при щелчке по жесткому диску объемом в несколько терабайт и желании более подробно изучить его свойства. Даже при небольших объемах данных анализ жестких дисков обычно занимал не менее 15 секунд.

Однако после обновления эти задержки остались в прошлом. По данным Windows Latest, информация о разделах и жестких дисках теперь открывается практически мгновенно. Особенно интересным аспектом обновления является то, что Microsoft увеличила лимит форматирования в FAT32. Примерно 30 лет пользователи Windows могли форматировать хранилище FAT32 только с максимальным размером в 32 гигабайта. С этим обновлением, лимит увеличен до двух терабайт.

Ранее тем, кто хотел форматировать большие устройства хранения данных с помощью FAT32, приходилось использовать сторонние инструменты. С обновлением это больше не требуется. Однако форматирование в Windows 11, теперь необходимо запускать через командную строку. Официальные программы форматирования от Microsoft пока не поддерживают это нововведение.