Новое дополнение от Anthropic специально разработано для профессионалов в юридической и финансовой сферах, чтобы ускорить работу со сложными текстами и длительными процессами редактирования.

Стартап Anthropic, занимающийся разработкой ИИ, продолжает расширять свое присутствие в повседневной деловой жизни. Как сообщает Business Insider, с новым дополнением для Microsoft Word искусственный интеллект Claude выходит за рамки интерфейса, доступного только через браузер, и становится неотъемлемой частью текстового процессора.

Изображение: нейросеть freepikПо данным Anthropic, расширение было разработано специально для профессионалов, интенсивно работающих с документами, например, для юридической проверки или создания финансовых отчетов.

Одна из основных функций Claude для Word — ответы на вопросы о содержании документа. Пользователи могут задавать ИИ конкретные вопросы и получать ответы, которые напрямую ссылаются на соответствующие фрагменты текста с кликабельными цитатами. Это решение призвано улучшить навигацию в объемных документах и помочь поддерживать общий обзор даже в больших объемах текста.

Особое внимание уделено сохранению структуры документа. Как демонстрирует Anthropic в видео, Claude также может редактировать выбранные разделы текста, сохраняя при этом стили, нумерацию и форматирование окружающего текста:

Для профессиональных рабочих процессов надстройка также предлагает специальный режим отслеживания изменений. Пользователи могут принять или отклонить любое изменение, предложенное ИИ в качестве правки.

Работа с комментариями в тексте также может быть автоматизирована: Claude может обрабатывать историю комментариев, соответствующим образом корректировать связанный текст и отвечать непосредственно на комментарии, объясняя внесенные изменения. В юридической практике ИИ может, например, искать в договорах различные пункты, обобщать ключевые моменты или совместно создавать содержательные положения об ответственности.

В настоящее время новая надстройка доступна только клиентам, использующим тарифные планы «Team» и «Enterprise». Компания Anthropic, по всей видимости, намерена внедрить Claude во все сферы повседневной деловой жизни — от финансов и управления персоналом до руководящих должностей.