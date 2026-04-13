Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Microsoft внедрила ИИ Claude в редактор Word для автоматизации работы в финансовой сфере
Новое дополнение от Anthropic специально разработано для профессионалов в юридической и финансовой сферах, чтобы ускорить работу со сложными текстами и длительными процессами редактирования.

Стартап Anthropic, занимающийся разработкой ИИ, продолжает расширять свое присутствие в повседневной деловой жизни. Как сообщает Business Insider, с новым дополнением для Microsoft Word искусственный интеллект Claude выходит за рамки интерфейса, доступного только через браузер, и становится неотъемлемой частью текстового процессора.
Изображение: нейросеть freepikПо данным Anthropic, расширение было разработано специально для профессионалов, интенсивно работающих с документами, например, для юридической проверки или создания финансовых отчетов.

Одна из основных функций Claude для Word — ответы на вопросы о содержании документа. Пользователи могут задавать ИИ конкретные вопросы и получать ответы, которые напрямую ссылаются на соответствующие фрагменты текста с кликабельными цитатами. Это решение призвано улучшить навигацию в объемных документах и помочь поддерживать общий обзор даже в больших объемах текста.

Особое внимание уделено сохранению структуры документа. Как демонстрирует Anthropic в видео, Claude также может редактировать выбранные разделы текста, сохраняя при этом стили, нумерацию и форматирование окружающего текста:
Для профессиональных рабочих процессов надстройка также предлагает специальный режим отслеживания изменений. Пользователи могут принять или отклонить любое изменение, предложенное ИИ в качестве правки.

Работа с комментариями в тексте также может быть автоматизирована: Claude может обрабатывать историю комментариев, соответствующим образом корректировать связанный текст и отвечать непосредственно на комментарии, объясняя внесенные изменения. В юридической практике ИИ может, например, искать в договорах различные пункты, обобщать ключевые моменты или совместно создавать содержательные положения об ответственности.

В настоящее время новая надстройка доступна только клиентам, использующим тарифные планы «Team» и «Enterprise». Компания Anthropic, по всей видимости, намерена внедрить Claude во все сферы повседневной деловой жизни — от финансов и управления персоналом до руководящих должностей.

#microsoft #искусственный интеллект #ии #claude #microsoft word
Источник: businessinsider.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter