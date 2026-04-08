Бюджетный ноутбук продается настолько хорошо, что Apple приходится искать решение для удовлетворения высокого спроса.

Бюджетный ноутбук MacBook Neo оказался настолько популярен среди покупателей, что ставит Apple перед «огромной дилеммой». Цена на новый MacBook с чипом A18 Pro в России стартует примерно от 66 000 — 69 990 рублей за базовую версию (256GB SSD). Apple использует в Neo устаревшие процессоры A18 Pro, оставшиеся от производства iPhone 16 Pro (Max). Производство этих процессоров давно прекращено, и все доступные чипы уже находятся на складах. Изображение: нейросеть freepikОднако спрос на MacBook Neo настолько высок, что у Apple закончатся чипы еще до выхода преемника в следующем году. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Тим Калпан (Tim Culpan). У Apple сейчас есть несколько вариантов выхода из этой ситуации, но ни один из них не является действительно хорошим, пишет эксперт. Компания могла бы, например, договориться с производителем чипов TSMC о возобновлении производства чипов A18 Pro.

Однако производственные линии TSMC уже полностью загружены. В любом случае, Apple сможет получить продукцию TSMC только за счет непомерно высокой цены. С финансовой точки зрения это вряд ли имело бы смысл, поскольку это уничтожило бы прибыль Neo.

Одна из причин, по которой Apple может предлагать Neo по такой низкой цене, заключается в том, что он также использует частично дефектные процессоры. MacBook Neo работает на чипах A18 Pro с пятью графическими процессорами. Чипы A18 Pro для iPhone 16 Pro (Max) изначально выпускались с шестью графическими процессорами. Поэтому любой процессор с неисправным графическим процессором также может быть использован в Neo.

Чтобы сохранить рентабельность и обеспечить краткосрочное производство от TSMC, Apple могла бы повысить цену MacBook Neo. Однако крайне маловероятно, что компания пойдет по этому пути, поскольку маркетинговая стратегия Neo в первую очередь ориентирована на низкую цену.

Чтобы компенсировать более высокие производственные затраты, Apple могла бы также прекратить выпуск более дешевой модели Neo на 256 ГБ и предлагать только более дорогую версию на 512 ГБ. Но это тоже подорвало бы собственную маркетинговую стратегию Apple.

Производитель iPhone мог бы привлечь покупателей более щедрым бесплатным хранилищем iCloud, бесплатными подписками на Apple TV+ или Apple Music, а также, возможно, новыми цветами. Но этот подход тоже кажется маловероятным.

Также возможно, что Apple выпустит MacBook Neo 2 раньше запланированного срока. В этом случае преемник будет оснащен текущими чипами A19 Pro, которые также используются в текущих моделях iPhone 17 Pro. Но и здесь все сводится к цене и прибыли. В настоящее время Apple нужны чипы A19 Pro для текущих моделей iPhone Pro. Просто пока нет в наличии этих процессоров, которые можно было бы использовать для более дешевого преемника Neo.