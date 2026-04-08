kosmos_news
Bloomberg: Apple сталкивается с дефицитом чипов для MacBook Neo из-за высокого спроса на ноутбук
Бюджетный ноутбук продается настолько хорошо, что Apple приходится искать решение для удовлетворения высокого спроса.

Бюджетный ноутбук MacBook Neo оказался настолько популярен среди покупателей, что ставит Apple перед «огромной дилеммой». Цена на новый MacBook с чипом A18 Pro в России стартует примерно от 66 000 — 69 990 рублей за базовую версию (256GB SSD). Apple использует в Neo устаревшие процессоры A18 Pro, оставшиеся от производства iPhone 16 Pro (Max). Производство этих процессоров давно прекращено, и все доступные чипы уже находятся на складах.Изображение: нейросеть freepikОднако спрос на MacBook Neo настолько высок, что у Apple закончатся чипы еще до выхода преемника в следующем году. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Тим Калпан (Tim Culpan). У Apple сейчас есть несколько вариантов выхода из этой ситуации, но ни один из них не является действительно хорошим, пишет эксперт. Компания могла бы, например, договориться с производителем чипов TSMC о возобновлении производства чипов A18 Pro.

Однако производственные линии TSMC уже полностью загружены. В любом случае, Apple сможет получить продукцию TSMC только за счет непомерно высокой цены. С финансовой точки зрения это вряд ли имело бы смысл, поскольку это уничтожило бы прибыль Neo.

Одна из причин, по которой Apple может предлагать Neo по такой низкой цене, заключается в том, что он также использует частично дефектные процессоры. MacBook Neo работает на чипах A18 Pro с пятью графическими процессорами. Чипы A18 Pro для iPhone 16 Pro (Max) изначально выпускались с шестью графическими процессорами. Поэтому любой процессор с неисправным графическим процессором также может быть использован в Neo.

Чтобы сохранить рентабельность и обеспечить краткосрочное производство от TSMC, Apple могла бы повысить цену MacBook Neo. Однако крайне маловероятно, что компания пойдет по этому пути, поскольку маркетинговая стратегия Neo в первую очередь ориентирована на низкую цену.

Чтобы компенсировать более высокие производственные затраты, Apple могла бы также прекратить выпуск более дешевой модели Neo на 256 ГБ и предлагать только более дорогую версию на 512 ГБ. Но это тоже подорвало бы собственную маркетинговую стратегию Apple.

Производитель iPhone мог бы привлечь покупателей более щедрым бесплатным хранилищем iCloud, бесплатными подписками на Apple TV+ или Apple Music, а также, возможно, новыми цветами. Но этот подход тоже кажется маловероятным.

Также возможно, что Apple выпустит MacBook Neo 2 раньше запланированного срока. В этом случае преемник будет оснащен текущими чипами A19 Pro, которые также используются в текущих моделях iPhone 17 Pro. Но и здесь все сводится к цене и прибыли. В настоящее время Apple нужны чипы A19 Pro для текущих моделей iPhone Pro. Просто пока нет в наличии этих процессоров, которые можно было бы использовать для более дешевого преемника Neo.

#apple #ноутбук #macbook neo
Источник: culpium.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
23
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
1
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
9
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
2
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Crystal Dynamics может отложить перезапуск первой Tomb Raider до 2027 года
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Intel продолжит выпускать процессоры Raptor Lake из-за дефицита DDR5
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
16
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
21
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6

Сейчас обсуждают

iponec
20:22
ухуахахха баг на баге. но поугарать можно
Эксперт протестировал экшен Samson на ПК с GTX 1650 4 ГБ GDDR6 и Core i5-13600K
Шеша сидит с компа
20:16
я хакер, могу кого угодно отDDoSить
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
20:15
Эт значит 80+% не пользовалось обычными вызовами? Хрень какая-то. Как минимум весь бизнес на этом живёт. Текст и особенно голосовухи - удел школьников-интровертов-социопатов, которые ничего не решают ...
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Viverna
20:14
а пули с калифорнием они не нашли?
Археологи нашли в стенах Помпей следы древнего «пулемёта» — полибола
Viverna
20:12
отстой
Эксперт протестировал экшен Samson на ПК с GTX 1650 4 ГБ GDDR6 и Core i5-13600K
migarka96
20:02
На мой взгляд, говорить о «полном исчезновении массовых VPN» к концу 2026 года — это скорее преувеличение. Да, давление на такие сервисы действительно усиливается: власти ставят задачу снижать их испо...
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
linux4ever
20:02
Человек пишущий "серверные файлы не адаптированные" пишет что-то про лаймерную... Так-то файлы это просто пассивные объекты.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
linux4ever
19:59
Под ISA 2004 уже вообще не делают патчи много лет...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
linux4ever
19:56
Дешевый VPS, DDoS защита, ну да, ну да. Тебе VPS отрубят, вот и вся DDoS защита.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Chato-Boot
19:53
Весеннее обострение на марше. Почему природа так немилосердна к Цимбалу?
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
