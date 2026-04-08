КАМАЗ представил новую модель туристического автобуса

КАМАЗ создал новую модель туристического автобуса, которая существенно отличается от имеющихся в российском парке аналогичных транспортных средств. Речь идет об автобусе К-5 на газомоторном топливе. В данный момент он проходит сертификационные испытания в Татарстане. Репортаж о флагманском автобусе новой линейки (К5) КАМАЗа был показан 7 апреля в эфире федерального телеканала «Россия».

Изображение: скриншот из новостного сюжета телеканала «Россия» / smotrim.ru

Согласно информации представителей завода КАМАЗ в Набережных Челнах, на автобусе установлен двигатель семейства КАМАЗ-689 мощностью 320 л.с. Силовой агрегат является локализованной версией двигателя Cummins, выпускающимся в России («Камминз КАМА»). Он заправляется газомоторным топливом, что обеспечивает экологическую эксплуатацию транспортного средства. Шесть газовых баллонов позволяют машине преодолеть около 500 км. Возможна и модернизация: при добавлении еще двух дополнительных баллонов дальность хода увеличится ещё на 150 км.

Отмечается, что проект реализуется в рамках программы импортозамещения: все компоненты разработаны и поставлены отечественными производителями. По предварительным оценкам, российский туристический автобус ничем не уступает зарубежным аналогам. До конца года с конвейера должны сойти еще пять автобусов, а серийное производство планируется наладить уже в 2027 году.

В салоне автобуса имеется вместительное багажное отделение. Машина имеет 47 пассажирских мест. Оборудован санузел, имеется холодильник и различные мультимедийные развлекательные системы. Водитель может рассчитывать на поддержку системы интеллектуальной помощи вождения (ADAS).