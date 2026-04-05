Соединенные Штаты и Италия подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась вскоре после того, как НАСА объявило о своей новой концепции исследования Луны.

США и Италия объявили об усилении сотрудничества в строительстве базы на Луне. Подписанное соответствующее соглашение демонстрирует продолжение сотрудничества между NASA (НАСА) и Итальянским агентством ASI в создании обитаемой инфраструктуры на естественном спутнике Земли. Напомним, что итальянская сторона отвечает за строительство мобильного жилого модуля MPH (Multi-Purpose Habitation). Такие объекты станут основой инфраструктуры.

В пресс-релизе ASI поясняется, что в обмен на свой вклад в программу «Артемида» Италия получит место как минимум для одного итальянского астронавта для участия в будущих миссиях.

Подписание соглашения состоялось вскоре после того, как администратор НАСА Джаред Айзекман (Jared Isaacman) объявил о новом видении исследования Луны. Ранее программа «Артемида» предусматривала строительство станции Gateway на лунной орбите, но задержки и рост затрат привели к приостановке программы, и существующие усилия и ресурсы будут направлены на строительство базы на поверхности.

Таким образом, Италия стала первым международным партнером, с которым Соединенные Штаты подписали соглашение после объявления о новом направлении. Это неудивительно. Если цель состоит в восстановлении постоянного присутствия человека, жилые модули будут иметь ключевое значение.