Новый MacBook Neo за $699 дешевле других моделей Apple. Отчасти это связано с установленным внутри чипом, который обычно используется в iPhone. Однако при одновременном запуске множества ресурсоемких программ устройство, не имеющее вентиляторов, все же может достигать своих пределов.
Затем процессор снижает производительность, чтобы предотвратить перегрев. Как заметил ютубер Кирк Эндсли (Kirk Endsley), производительность падает, когда температура превышает 100 °C. Он успешно решил эту проблему, используя компонент за $10.
Сначала Эндсли открутил восемь винтов на нижней части MacBook, чтобы снять нижнюю крышку. В ходе последующего стресс-теста он измерил температуру материнской платы в 140 градусов по Фаренгейту, или 60 °C.
Затем он прикрепил к плате термопрокладку толщиной 1 миллиметр, которую сейчас можно приобрести в маркетплейсах чуть менее чем за $10. Потом Эндсли прикрутил крышку обратно. По его наблюдениям, она прижимается непосредственно к термопрокладке. Это фактически превращает алюминиевый корпус в радиатор. Вместо примерно 26 °C, температура нижней части MacBook под большой нагрузкой достигает чуть более 28 °C.
Повторное тестирование показало почти на 10 процентов лучшую производительность, чем без этой модификации. Энергопотребление оставалось выше 11 ватт – в «заводской» конфигурации MacBook Neo оно временно опускалось ниже 10 ватт. Однако процессор по-прежнему работает с пониженной производительностью – без активного охлаждения этого не избежать, как утверждает ютубер.
