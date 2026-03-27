Термопрокладка превращает корпус в радиатор, уменьшая необходимость в снижении производительности процессора.

Новый MacBook Neo за $699 дешевле других моделей Apple. Отчасти это связано с установленным внутри чипом, который обычно используется в iPhone. Однако при одновременном запуске множества ресурсоемких программ устройство, не имеющее вентиляторов, все же может достигать своих пределов.

Ютубер прикрепил термопрокладку к материнской плате. Источник: скриншот с YouTube-канала Kirk EndsleyЗатем процессор снижает производительность, чтобы предотвратить перегрев. Как заметил ютубер Кирк Эндсли (Kirk Endsley), производительность падает, когда температура превышает 100 °C. Он успешно решил эту проблему, используя компонент за $10.

Сначала Эндсли открутил восемь винтов на нижней части MacBook, чтобы снять нижнюю крышку. В ходе последующего стресс-теста он измерил температуру материнской платы в 140 градусов по Фаренгейту, или 60 °C.

Затем он прикрепил к плате термопрокладку толщиной 1 миллиметр, которую сейчас можно приобрести в маркетплейсах чуть менее чем за $10. Потом Эндсли прикрутил крышку обратно. По его наблюдениям, она прижимается непосредственно к термопрокладке. Это фактически превращает алюминиевый корпус в радиатор. Вместо примерно 26 °C, температура нижней части MacBook под большой нагрузкой достигает чуть более 28 °C.

Повторное тестирование показало почти на 10 процентов лучшую производительность, чем без этой модификации. Энергопотребление оставалось выше 11 ватт – в «заводской» конфигурации MacBook Neo оно временно опускалось ниже 10 ватт. Однако процессор по-прежнему работает с пониженной производительностью – без активного охлаждения этого не избежать, как утверждает ютубер.

