Происшествие попало в объективы камер видеонаблюдения компании Centre Construction в Чикаго.

Стеклянные панели, как известно, представляют собой сложную преграду для роботов. Однако робот-доставщик от Serve Robotics проигнорировал одну из них и разбил стеклянное ограждение на автобусной остановке. Затем небольшой четырехколесный робот как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. Инцидент вызвал новые опасения по поводу безопасности таких машин.

Источник: reddit.com / realnostalgiaПримечательно, что этот случай произошел на автобусной остановке прямо перед офисным зданием строительной компании Centre Construction в Чикаго. Они опубликовали видео инцидента, предположительно снятое их камерами видеонаблюдения. С другого ракурса видно, как робот, по-видимому, пытается как бы стряхнуть с себя осколки стекла, упавшие на него:

Робот совершает круговые движения, разбрасывая осколки стекла по тротуару.

Компания Serve Robotics сообщила изданию 404Media, что направила своих сотрудников на автобусную остановку для уборки.

«Сообщений о пострадавших нет, и наша команда оперативно отреагировала, проведя уборку», — заявили в Serve Robotics.

Сейчас они анализируют ситуацию, чтобы улучшить качество обслуживания, и относятся к произошедшему серьезно. Компания сотрудничает со службой доставки еды Uber Eats. В настоящее время она эксплуатирует более 2000 роботов-доставщиков в США, включая Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Даллас и Атланту.

Помимо автономных роботов от Serve Robotics, в Чикаго также работают машины от Coco Robotics, но все они управляются человеком дистанционно. Пилотная программа, которая тестирует использование этих «уличных» роботов, должна продлиться до мая 2027 года, после чего может быть продлена городским советом.

Однако в настоящее время ведется сбор подписей под петицией с требованием хотя бы приостановить программу. Инициаторы требуют более четких правил использования роботов для обеспечения большей безопасности. Данный инцидент с роботом Serve Robotics может предоставить новые аргументы в пользу их позиции.