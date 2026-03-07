Портал «Сделано у нас» проанализировал текущую ситуацию в отечественной промышленности и пришел к очень оптимистичным выводам.

Согласно ресурсу «Сделано у нас», с 2015 года по настоящее время было реализованы более 2400 проектов импортозамещения. Издание особо отмечает появление новых производств в отрасли машиностроения, разработки «Роскосмоса» и инициативы «Ростеха».

Изображение: нейросеть freepikЧтобы стимулировать процесс импортозамещения, правительство страны регулярно выделяет средства на разработку критически важных отечественных проектов. Стратегия импортозамещения подразумевает партнерство с дружественными странами: так, в Саратовской области в 2026 году бывший завод Bosch перезапустил производство электроинструментов под брендом «Энгельс» совместно с партнерами из Китая.

Существуют и определенные трудности в программе импортозамещения по причине недостатка компонентов местного производства для изготовления продукции. Так, например, Минпромторг предлагает отложить на два года требования по обязательному использованию российского оптоволокна в кабеле. Причина: единственный завод в России приостановил производство.

Может быть интересно

Самыми приоритетными проектами в программе импортозамещения стали отрасли, в которых с 1990-х годов преобладала доля импорта. Отечественная промышленность в таких секторах, как электроника, фармацевтика, легкая промышленность, автопром, станкостроение, добилась огромных успехов.

Среди самых значимых проектов последних лет по импортозамещению в России стоит отметить запуск производства сверхвысокочастотных переключателей для искусственных спутников Земли. Между тем авиационная промышленность продолжает разработку собственных двигателей для самолетов: Пермский машиностроительный завод производит двигатель ПД-14, который призван заменить западные аналоги.

После ухода западных поставщиков компонентов для оборудования российская промышленность смогла наладить производство аналогичных – по качеству и цене – продуктов. Российская экономика не рухнула под воздействием западных санкций – напротив, отечественные разработки теперь во многом превосходят зарубежные аналоги.

Более того, прогресс заметен и в плане разработок новейших цифровых технологий и соответствующих сервисов. Накануне стало известно, что мессенджер Max стал доступен уже в 40 странах. Звонки и переписка открыты для Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, что говорит об огромной популярности российского мессенджера.