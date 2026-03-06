Google ужесточает правила для Play Store, чтобы систематически улучшать время автономной работы устройств Android. Отныне приложения, которые наиболее энергозатратны из-за неэффективных фоновых процессов, будут более четко помечаться, а их рекомендация будет ограничена.
В частности, это касается так называемых «частичных блокировок пробуждения». Они препятствуют, например, переключению процессора смартфона в режим энергосбережения, даже когда экран выключен. Это имеет смысл только для определенных приложений, которые пользователь хочет запускать в фоновом режиме. К ним относятся передача данных и потоковая передача музыки.
По данным Google, многие приложения запускают эти блокировки пробуждения даже без веских оснований. Причинами могут быть устаревшие методы программирования или просто ошибки в коде. Google определяет проблемное поведение как частичную блокировку пробуждения более чем в 5% пользовательских сессий за последние 28 дней.
Если приложение превысит установленные пороговые значения, Google отобразит предупреждение на странице соответствующего продукта в Play Store, оповещая пользователей о высоком энергопотреблении. Такие приложения также будут занимать более низкие позиции в результатах поиска и исчезнут из рекомендаций и списков лучших приложений.
Для пользователей эта новая функция в первую очередь означает большую прозрачность в процессе загрузки: до установки будет ясно, может ли приложение заметно сократить время работы батареи смартфона в течение дня.