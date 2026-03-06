Таким образом, в официальный цифровом магазине можно увидеть перед загрузкой, сильно ли разряжает батарею приложение.

Google ужесточает правила для Play Store, чтобы систематически улучшать время автономной работы устройств Android. Отныне приложения, которые наиболее энергозатратны из-за неэффективных фоновых процессов, будут более четко помечаться, а их рекомендация будет ограничена.

Изображение: нейросеть freepikВ частности, это касается так называемых «частичных блокировок пробуждения». Они препятствуют, например, переключению процессора смартфона в режим энергосбережения, даже когда экран выключен. Это имеет смысл только для определенных приложений, которые пользователь хочет запускать в фоновом режиме. К ним относятся передача данных и потоковая передача музыки.

По данным Google, многие приложения запускают эти блокировки пробуждения даже без веских оснований. Причинами могут быть устаревшие методы программирования или просто ошибки в коде. Google определяет проблемное поведение как частичную блокировку пробуждения более чем в 5% пользовательских сессий за последние 28 дней.

Может быть интересно

Если приложение превысит установленные пороговые значения, Google отобразит предупреждение на странице соответствующего продукта в Play Store, оповещая пользователей о высоком энергопотреблении. Такие приложения также будут занимать более низкие позиции в результатах поиска и исчезнут из рекомендаций и списков лучших приложений.

Для пользователей эта новая функция в первую очередь означает большую прозрачность в процессе загрузки: до установки будет ясно, может ли приложение заметно сократить время работы батареи смартфона в течение дня.