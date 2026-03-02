Итальянская авиакомпания запускает новую услугу в Европе: для владельцев крупных собак этот вариант представляет собой альтернативу размещению животных в багажно-грузовом отсеке.

Итальянская авиакомпания ITA Airways официально объявила о создании новой услуги под названием «Large Pet Friendly». Начиная с летнего сезона 2026 года, собакам весом до 30 кг будет разрешено присутствовать в салоне на некоторых внутренних рейсах. Эти животные больше не будут перевозиться в багажно-грузовом отсеке, а будут размещаться в специально отведенном месте на борту, рядом со своими владельцами.

Изображение: нейросеть freepikЭта мера является результатом изменения правил, принятых Итальянским управлением гражданской авиации (ENAC), которое открыло путь для перевозки крупных собак в салоне на внутренних рейсах. До сих пор ITA Airways, как и большинство европейских авиакомпаний, разрешала перевозить в салоне только мелких животных весом около 8-10 кг.

Главное изменение — отмена требования о наличии переносок для собак весом до 30 кг на соответствующих рейсах. Животные смогут путешествовать без переноски, будучи надежно закрепленными и сидящими рядом со своими владельцами, либо на зарезервированном месте, либо в специально отведенной зоне салона.

Коммерческие подробности пока не опубликованы, но несколько источников указывают на то, что потребуется приобретение отдельного места или пространства, а количество крупных собак будет ограничено примерно шестью на рейс.

Перед запуском этой услуги ITA Airways провела в сентябре тестовый полет между Миланом и Римом с двумя крупными собаками в салоне без переносок. Этот демонстрационный полет, выполненный с одобрения ENAC, был направлен на проверку эксплуатационных аспектов и условий безопасности: размещение животных, организация прохода, а также реакция пассажиров и экипажа.

В 2025 году ENAC смягчило свои правила, разрешив перевозку средних и крупных собак в салоне на внутренних рейсах при соблюдении строгих условий: собака должна быть привязана и надежно зафиксирована, аварийные выходы не должны быть заблокированы. Также требовалось предварительное согласие авиакомпании. ITA Airways уже обновила свою политику в 2024 году, увеличив допустимый вес мелких животных в салоне с 8 до 10 кг.