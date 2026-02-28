Это говорит о том, что физические носители по-прежнему популярны – особенно у тех, кто предпочитает качественную картинку и звук.

Продажи DVD и классических Blu-ray сокращались год за годом, и даже диски UHD Blu-ray – формата, который считается образцом качества – не пользовались особым спросом. Однако ситуация изменилась в прошлом году.

Изображение: нейросеть freepikСогласно последнему отчёту Digital Entertainment Group (DEG), продажи UHD Blu-ray в США выросли на 12% в годовом исчислении. Стоит отметить, что это произошло, несмотря на отсутствие крупных кинопремьер в четвертом квартале, которые обычно стимулируют продажи физических носителей.

Это первый столь значительный рост с 2018 года, когда диски начали неуклонно терять долю рынка. В 2025 году общие расходы американцев на DVD, Blu-ray и UHD Blu-ray составили 870 миллионов долларов, что на 9,3% меньше, чем в предыдущем году, когда рынок сократился более чем на 23%.

В России похожая ситуация. Известный кинокритик и Youtube-блогер Евгений Баженов недавно заявил НСН, что сегодня первые версии фильмов удаляют с онлайн-площадок, а игры изымают из оборота из-за авторских прав на саундтреки в них. Поэтому пользователи заинтересованы в покупках контента на дисках.

Рост продаж UHD Blu-ray происходит в то время, когда некоторые производители оборудования сворачивают производство видеоплееров. LG официально прекратила выпуск всех моделей для Blu-ray и UHD Blu-ray дисков. Sony не выпускала ничего нового уже много лет.

Это создает парадокс: спрос на диски растет, но оборудование, необходимое для их воспроизведения, становится дефицитным. Если эта тенденция к росту спроса на традиционные диски сохранится, производители техники могут пересмотреть бизнес-стратегию.