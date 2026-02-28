Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
FT: Китай может ввести налог на напитки с высоким содержанием сахара в интересах здоровья населения
Налог призван помочь не только решить бюджетные вопросы, но и снизить негативные последствия для здоровья населения, связанные с чрезмерным потреблением сахара.

Китай — одна из последних крупных экономик без общенационального налога на содержащие высокое количество сахара напитки. Сейчас Пекин рассматривает возможность введения соответствующего налога, который может приносить миллиарды юаней ежегодно и одновременно приблизить страну к мировым стандартам здравоохранения, сообщают СМИ со ссылкой на материал Financial Times (FT).
Изображение: нейросеть freepikПотенциальная налоговая реформа стала бы не только инструментом увеличения доходов, но и сигналом соответствия государственной политики стандартам, принятым во многих развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к середине 2024 года как минимум 116 стран ввели национальные налоги на сладкие напитки.

Как отмечает Ян Чжиюн, президент Китайской академии фискальных наук, многие страны, включая Индию, уже внедрили аналогичные решения. По его мнению, движущей силой реформ является прежде всего здравоохранение и ответ на растущее число заболеваний, с которыми сталкивается страна.

Может быть интересно

ВОЗ уже много лет подчеркивает, что чрезмерное потребление растворенного сахара, содержащегося, в частности, в газированных напитках, увеличивает риск ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. В июле прошлого года организация призвала все страны ввести налог в размере не менее 20% от розничной цены подслащенных напитков.

В Китае бутылка Coca-Cola объемом пол-литра стоит в среднем 3,5 юаня (40 рублей), в то время как популярные отечественные газированные напитки стоят около 3 юаней (34 рубля). По данным ВОЗ, цены на подслащенные газированные напитки в Китае являются одними из самых низких в мире. В западной части Тихого океана (включая Китай) средняя розничная цена напитка объемом 330 мл значительно ниже, чем в Европе, Северной и Южной Америке или Юго-Восточной Азии, а доля налогов в конечной цене остается относительно небольшой.

В своих последних рекомендациях по питанию, опубликованных в 2025 году, Пекин ставит цель ограничить среднесуточное потребление добавленного в пищу/напитки сахара до 25 граммов на человека к 2030 году. В настоящее время этот показатель составляет около 30 граммов.

Рассматриваемый вариант налога предполагает более высокие ставки для продуктов с самым высоким содержанием сахара. Если предложение будет одобрено, налог будет включен в существующую систему потребительских налогов, что позволит относительно быстро его внедрить.

#китай #налоги #сахар
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
17
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
3
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Tecno представила новый модульный смартфон толщиной 4,9 мм со сменными компонентами
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+
В Новосибирске скоро представят генеральную схему развития городского метрополитена
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Найдено объяснение появлению гигантских галактик уже через 1,4 млрд лет после Большого взрыва
+
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
4
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+
Новые кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90 показали общественности
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
55
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
32
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
9
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Андрей Нефедов
16:56
А что мешает на qhd мониторе поставить разрешение fullhd, когда видеокарта со временем перестанет тянуть современные игры?
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
inchaos75
16:27
Ты еще сравни камаз и феррари для карьеров и поймешь что мониторы так же подбираются под задачу. Кому то играть кому-то работать, и это будут совсем разные мониторы. И сравнивать их ну никак нельзя.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
linux4ever
16:25
А нетерпилы это те, кто выкидывает компьютер, если видеокарта устарела или памяти мало? Как вот этот наркоманский стандарт называется, не подскажите?
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
inchaos75
16:24
15" и 4К это конечно извращение, минимум 27-32" для 4К нужно.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
inchaos75
16:21
Кому твой КС нужен? В обычных играх 80-150 fps в 4K на 4080. И если кто-то придирается что нет 200-300 fps, то те у кого и 30 нет.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
NuclearMissionJam
16:17
Какая боль, какая боль Майкрософт опять слопит И игр нет
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
Alexander Muz
16:14
Intel их через 15лет догонит и обгонит.. вот увидите :D
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
Purga
16:12
Модерации нету нормальной. 3dnews.ru куда интереснее сайт в этом плане. Там этих фриков сразу отсеивают.
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Bernigan
16:00
Адекватно идти в ногу со временем, а не жить в прошлом
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bernigan
15:59
5080 хватит на высоких настройках, так что это всё отговорки, да, не ультра, но 4K круче чем ультра
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter