Налог призван помочь не только решить бюджетные вопросы, но и снизить негативные последствия для здоровья населения, связанные с чрезмерным потреблением сахара.

Китай — одна из последних крупных экономик без общенационального налога на содержащие высокое количество сахара напитки. Сейчас Пекин рассматривает возможность введения соответствующего налога, который может приносить миллиарды юаней ежегодно и одновременно приблизить страну к мировым стандартам здравоохранения, сообщают СМИ со ссылкой на материал Financial Times (FT).

Изображение: нейросеть freepikПотенциальная налоговая реформа стала бы не только инструментом увеличения доходов, но и сигналом соответствия государственной политики стандартам, принятым во многих развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к середине 2024 года как минимум 116 стран ввели национальные налоги на сладкие напитки.

Как отмечает Ян Чжиюн, президент Китайской академии фискальных наук, многие страны, включая Индию, уже внедрили аналогичные решения. По его мнению, движущей силой реформ является прежде всего здравоохранение и ответ на растущее число заболеваний, с которыми сталкивается страна.

ВОЗ уже много лет подчеркивает, что чрезмерное потребление растворенного сахара, содержащегося, в частности, в газированных напитках, увеличивает риск ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. В июле прошлого года организация призвала все страны ввести налог в размере не менее 20% от розничной цены подслащенных напитков.

В Китае бутылка Coca-Cola объемом пол-литра стоит в среднем 3,5 юаня (40 рублей), в то время как популярные отечественные газированные напитки стоят около 3 юаней (34 рубля). По данным ВОЗ, цены на подслащенные газированные напитки в Китае являются одними из самых низких в мире. В западной части Тихого океана (включая Китай) средняя розничная цена напитка объемом 330 мл значительно ниже, чем в Европе, Северной и Южной Америке или Юго-Восточной Азии, а доля налогов в конечной цене остается относительно небольшой.

В своих последних рекомендациях по питанию, опубликованных в 2025 году, Пекин ставит цель ограничить среднесуточное потребление добавленного в пищу/напитки сахара до 25 граммов на человека к 2030 году. В настоящее время этот показатель составляет около 30 граммов.

Рассматриваемый вариант налога предполагает более высокие ставки для продуктов с самым высоким содержанием сахара. Если предложение будет одобрено, налог будет включен в существующую систему потребительских налогов, что позволит относительно быстро его внедрить.