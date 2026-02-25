Разработчик программного обеспечения из США провел любопытный эксперимент. С помощью ИИ-агента он хотел научить свою собаку разрабатывать видеоигры.

С 2025 года вайб-кодинг стал очень популярным среди программистов. Вместо того чтобы самим набирать строки кода, разработчики используют поддержку ИИ. Они просто описывают желаемый результат, а ИИ берет на себя написание кода. Сейчас существует множество инструментов, подобных Claude Code, которые позволяют создавать новые приложения и игры.

Изображение: нейросеть freepikРазработчик программного обеспечения из США Калеб Лик рассказал, как его собака Момо создала свою собственную видеоигру благодаря вайб-кодингу. Для этого Лик сначала дал указание Claude Code, что ИИ должен работать с «эксцентричным гейм-дизайнером, который будет давать инструкции только в виде загадочных головоломок». Скриншот с Youtube-канала Caleb LeakСобака просто ходила по клавиатуре и таким образом печатала буквы и символы. Они, согласно задумке разработчика, представляли собой некие «инструкции для создания игровых идей». Чтобы заставить Момо ходить по клавиатуре, он подключил систему к автоматической кормушке. После ввода определённого количества символов автомат выдавал Момо угощения. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Чтобы научить собаку садиться на клавиатуру, потребовалось около двух недель, по два десятиминутных тренировочных занятия в день. Как только Момо нажимала на кнопку на клавиатуре лапами, набор букв отправлялся Claude Code. Следуя инструкциям, ИИ интерпретировал символы, например, «wsaqq4e3wd232’21sazqa».

После примерно четырех минут раздумий Claude Code расшифровал инструкции. По мнению ИИ, «wsa» означало клавиши «WSAD» на клавиатуре – стандартная раскладка клавиш управления движением в компьютерных играх (W-вперед, A-влево, S-назад, D-вправо). Claude Code увидел в буквах «saz» название турецкого музыкального инструмента (саз), а «qa» интерпретировалось как квазар и амплитуда. Так появилась игра Quasar Saz.

Может быть интересно

Как пишет Claude Code, в ней геймер играет за «Зару, забавную инопланетянку из сопротивления». Зара оказалась в звуковом измерении, где «музыка — это реальность». Игрокам предстоит использовать саз как оружие, чтобы отбиваться от врагов, издающих звуки, собирать музыкальные ноты и таким образом восстанавливать «потерянные мелодии» в четырёх мирах.