Предположительно, сервисы мессенджера распространяют персональные данные россиян, «в том числе в форме досье на человека».

Роскомнадзор (РНК) продолжает ограничения в отношении одного из самых популярных мессенджеров в России – Telegram. Соответствующее решение вступило в силу 10 февраля и принято почти через шесть месяцев после «частичного» ограничения, объявленного в августе 2025 года. Как сообщает РБК, Роскомнадзор теперь заявляет о том, что так называемые сервисы «интернет-пробива» в мессенджере незаконно распространяют персональные данные пользователей из России.

Изображение: нейросеть freepikВ РКН поясняют, что Telegram всецело поддерживает соответствующую инфраструктуру. Уточняется, что модераторы мессенджера удаляют нелегальные сервисы, но «принципиально ситуация не меняется», поскольку появляются всё новые боты. Сообщается о более 8 000 удаленных нелегальных сервисов «пробива» с 2022 года. Регулятор отмечает, что с начала 2026 года Telegram каждую неделю удаляет до 100 таких сервисов в соответствии с требованиями РКН. Ведомство призывает мессенджер самостоятельно удалять такие сервисы, а также пресекать раскрытие персональных данных пользователей. Необходимо исключить саму возможность поиска в мессенджере инструментов для «пробива».

Ранее стало известно, что Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля. Как сообщают специализированные СМИ со ссылкой на данные подключений на платформе Yota, россияне пока не готовы отказываться от голосового общения в пользу онлайн-переписки.