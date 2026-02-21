Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
РКН заявил о поддержке мессенджером Telegram инфраструктуры для распространения персональных данных
Предположительно, сервисы мессенджера распространяют персональные данные россиян, «в том числе в форме досье на человека».

Роскомнадзор (РНК) продолжает ограничения в отношении одного из самых популярных мессенджеров в России – Telegram. Соответствующее решение вступило в силу 10 февраля и принято почти через шесть месяцев после «частичного» ограничения, объявленного в августе 2025 года. Как сообщает РБК, Роскомнадзор теперь заявляет о том, что так называемые сервисы «интернет-пробива» в мессенджере незаконно распространяют персональные данные пользователей из России.
Изображение: нейросеть freepikВ РКН поясняют, что Telegram всецело поддерживает соответствующую инфраструктуру. Уточняется, что модераторы мессенджера удаляют нелегальные сервисы, но «принципиально ситуация не меняется», поскольку появляются всё новые боты. Сообщается о более 8 000 удаленных нелегальных сервисов «пробива» с 2022 года. Регулятор отмечает, что с начала 2026 года Telegram каждую неделю удаляет до 100 таких сервисов в соответствии с требованиями РКН. Ведомство призывает мессенджер самостоятельно удалять такие сервисы, а также пресекать раскрытие персональных данных пользователей. Необходимо исключить саму возможность поиска в мессенджере инструментов для «пробива».

Ранее стало известно, что Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля. Как сообщают специализированные СМИ со ссылкой на данные подключений на платформе Yota, россияне пока не готовы отказываться от голосового общения в пользу онлайн-переписки.

#россия #telegram #мессенджер #max #телеграм #интернет-пробив
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
31
В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
2
Представлена игровая консоль GameMT Pocket Super Knob 5000 на базе чипа MediaTek Helio G85
+
Яндекс запустит в России новый сервис такси Fasten в марте 2026 года
+
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
2
Удачливый покупатель приобрел плату Z690 за $50 вместе с четырьмя дорогими SSD общим объемом 12 ТБ
4
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
4
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
Новая волновая электростанция мощностью до 50 МВт компании Wavepiston пройдет испытания у Барбадоса
1
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Первый проблемный случай с Ryzen 7 9850X3D зарегистрирован на матплате Asus
1
В NASA заявили о потенциальной опасности для Земли сравнительно небольших астероидов
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
9

Популярные статьи

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
4
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
5
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
30
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
13

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
03:53
Если у вас что-то где-то начинает шуметь через пару лет и плавится - это говорит лишь о вашей некомпетентности и не умении читать даже базовой инструкции по эксплуатации п.с. повторяю еще раз "прямо с...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Konni
03:33
Итак, после просмотра репозитория этого "проекта" могу сказать следующее. Оказывается вайб-кодинг не так уж и плох. По крайней мере ИИшка такого срама не пишет. И это все в 2026-м году, когда есть к...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Юрий Кипров
03:23
Я после этого не дочитал)
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Konni
03:22
Ну что вы, любой более менее технически подкованный человек сразу понимает что автор немного того. Тут даже длительного наблюдения не надо.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:18
Ммм, поддержка XPюши в 2026-м году. Какой актуальный проект, ведь миллины пользователей так и ждут нового бенчмарка. "встроенной графикой GeForce 6100" А главное какой же актуальный набор железа, в...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:10
Набрасывать тоже надо уметь. Ведь можно же наборосить по-настоящему, с настоящими аргументами. А он же несет глупости которые опровергаются даже дипсиком.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Konni
03:08
Все таки заметны периоды когда он менее активен. Видимо это как-то связано с солнечными циклами.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
-SPQR-
03:08
>Речь о так называемом «пробиве» — когда за деньги можно получить развернутое досье на человека В нулевых на Горбушке просто диски с базами данных любых ведомственных структур продавались, потом они п...
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
Srttye
02:00
Хоспадя, выколите мне глаза, зачем я прочитал очередной бред сумашедшего? Во первых: в инете полно бенчей и под винду и под линукс и под макось, на разный вкус как говорится и даже на такое старье ка...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
3vova1vova2
00:49
и на что тут глядеть? играя в DOOM? на стены?
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter