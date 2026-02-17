Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
The Guardian: ИИ-инструменты не привели значительному сокращению выбросов парниковых газов
Технологические компании вводят общественность в заблуждление, когда заявляют, что генеративный ИИ может помочь в защите климата

Технологические компании занимаются «зеленым камуфляжем», когда заявляют, что генеративный ИИ может помочь в защите климата. Под «зеленым камуфляжем» (greenwashing) понимают форму экологического маркетинга, в которой обширно применяется «зелёный» пиар.    

Изображение: нейросеть freepikЭто подтверждается анализом 154 заявлений ведущих компаний и организаций. Исследование, проведенное по заказу некоммерческих организаций, таких как Beyond Fossil Fuels и Climate Action Against Disinformation, не выявило ни одного примера, когда популярные инструменты, такие как Google Gemini или Microsoft Copilot, привели бы к «существенному, поддающемуся проверке и значительному» сокращению выбросов парниковых газов, сообщает The Guardian.


Может быть интересно

Большинство заявлений о защите климата относятся к машинному обучению, а не к энергоемким чат-ботам и инструментам генерации изображений, которые подпитывают взрывной рост энергоемких центров обработки данных. Многие корпорации ошибочно смешивают традиционный ИИ с генеративным ИИ.

Энергетический аналитик Кетан Джоши, автор отчета, называет тактику отрасли «отвлекающей» и сравнивает ее с проверенными методами «зеленого камуфляжа». Он проводит параллели с компаниями, занимающимися ископаемым топливом, которые продвигают скромные инвестиции в солнечные батареи и преувеличивают потенциал улавливания углерода.

Только 26 процентов рассмотренных заявлений о защите климата ссылались на опубликованные академические исследования, в то время как 36 процентов не предоставили никаких доказательств вообще. Например, широко распространено утверждение, что ИИ может помочь сократить глобальные выбросы парниковых газов на 5–10 процентов к 2030 году. Google упомянула эту цифру еще в апреле прошлого года, но она была получена из отчета, подготовленного по заказу самой Google.

В настоящее время центры обработки данных потребляют всего один процент мировой электроэнергии, но, по сообщениям, их доля в потреблении электроэнергии в США к 2035 году вырастет до 8,6 процента. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к концу десятилетия на центры обработки данных будет приходиться не менее 20 процентов роста спроса на электроэнергию в промышленно развитых странах.

#искусственный интеллект #ии #климат #парниковые газы #зеленый камуфляж
Источник: theguardian.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
AP: Четыре новых астронавта прибыли на МКС для замены ранее эвакуированного экипажа NASA
+
Разработчики эмулятора RPCS3 выходят на финишную прямую — игр с серьёзными проблемами всё меньше
1
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
63
На европейском рынке наблюдается снижение цен на комплекты оперативной памяти
1
Обеспечивать ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» стройматериалами будут 10 производственных площадок
+
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Ростех: Новый Ил-114-300 будет готов к выполнению регулярных рейсов к концу лета
+
Британское подразделение Sony предлагает пользователям арендовать консоль PlayStation 5
3
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
4
Эксперт протестировал GTX 1080 Ti и RX 5700 XT в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх 2026 года
2
Японская компания Direct Cars представила кемпер Dune Rover на базе Daihatsu Hijet
1
«Сказка о Царе Салтане» собрала рекордную для российского кинопроката сумму вне новогоднего периода
+
Клиенты WD забронировали все производственные мощности на 2026 год - ожидается рост цен на HDD
2
Microsoft: ИИ сможет заменить большинство офисных работников через 12-18 месяцев
12
Поставка заказчикам первых самолётов Ил-114-300 ожидается во второй половине этого года
+

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
26
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
45
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
24
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
1
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
2

Сейчас обсуждают

Shad
23:10
этим нечем думать, все-равно
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Илья Старинов
22:32
Пока самая низкая цена, китайцы озолотятся скоро
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
Илья Старинов
22:31
Не плохо так по цене, пересидеть можно
Hardware Unboxed протестировали китайские модули оперативной памяти с чипами CXMT
Vassiss Puppkinn
22:29
"...принцип работы газобаллонного оборудования, подразумевающего запуск и прогрев на бензине..." russian hybride !!
Дилеры начали сообщать о появлении у них битопливных Lada Vesta CNG
Никита Абсалямов
22:17
Лол... "которая сейчас специализируется на мотогонках"... это сейчас длится уже 25 лет... ох уж мне это поколение ЕГЭ...
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
rackshazz
21:25
Давно пора
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Egorka
21:21
А кто ж будет тогда думать ... как там народ, как там люди?... а народ он как всегда - ликует...
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Shad
21:15
госдуму может лучше запретим?
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Эля Курбанова
21:04
Когда под 25кило весит в сборе системник, это уже имеет значение даже если требуется просто подвинуть на 20 см чтобы убрать пыль. Или когда хочешь их на балконе штук 5 друг на друга поставить под майн...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Сергей Анатолич
20:57
Для Digital Edition придётся только покупать.
Британское подразделение Sony предлагает пользователям арендовать консоль PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter