Технологические компании вводят общественность в заблуждление, когда заявляют, что генеративный ИИ может помочь в защите климата

Технологические компании занимаются «зеленым камуфляжем», когда заявляют, что генеративный ИИ может помочь в защите климата. Под «зеленым камуфляжем» (greenwashing) понимают форму экологического маркетинга, в которой обширно применяется «зелёный» пиар.

Изображение: нейросеть freepik

Это подтверждается анализом 154 заявлений ведущих компаний и организаций. Исследование, проведенное по заказу некоммерческих организаций, таких как Beyond Fossil Fuels и Climate Action Against Disinformation, не выявило ни одного примера, когда популярные инструменты, такие как Google Gemini или Microsoft Copilot, привели бы к «существенному, поддающемуся проверке и значительному» сокращению выбросов парниковых газов, сообщает The Guardian.





Большинство заявлений о защите климата относятся к машинному обучению, а не к энергоемким чат-ботам и инструментам генерации изображений, которые подпитывают взрывной рост энергоемких центров обработки данных. Многие корпорации ошибочно смешивают традиционный ИИ с генеративным ИИ.

Энергетический аналитик Кетан Джоши, автор отчета, называет тактику отрасли «отвлекающей» и сравнивает ее с проверенными методами «зеленого камуфляжа». Он проводит параллели с компаниями, занимающимися ископаемым топливом, которые продвигают скромные инвестиции в солнечные батареи и преувеличивают потенциал улавливания углерода.

Только 26 процентов рассмотренных заявлений о защите климата ссылались на опубликованные академические исследования, в то время как 36 процентов не предоставили никаких доказательств вообще. Например, широко распространено утверждение, что ИИ может помочь сократить глобальные выбросы парниковых газов на 5–10 процентов к 2030 году. Google упомянула эту цифру еще в апреле прошлого года, но она была получена из отчета, подготовленного по заказу самой Google.

В настоящее время центры обработки данных потребляют всего один процент мировой электроэнергии, но, по сообщениям, их доля в потреблении электроэнергии в США к 2035 году вырастет до 8,6 процента. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к концу десятилетия на центры обработки данных будет приходиться не менее 20 процентов роста спроса на электроэнергию в промышленно развитых странах.