Предполагалось, что Apple представит целый ряд продуктов весной. Теперь производитель iPhone пригласил гостей на необычное мероприятие. Оно состоится 4 марта в в Нью-Йорке. В отличие от прямых трансляций презентаций новых iPhone, компания называет анонсированное мероприятие «Special Apple Experience».
6,1-дюймовый OLED-дисплей, как ожидается, останется без изменений и будет по-прежнему иметь частоту обновления всего 60 Гц. Единственная задняя камера, как ожидается, будет как у предыдущей модели. Модель e, как ожидается, будет дешевле, чем обычный iPhone 17.
Ожидается, что Apple представит совершенно новые и значительно более дешевые MacBook. По слухам, они будут работать на процессоре A18, том же, что используется в iPhone 16. Более доступные модели, как ожидается, будут оснащены менее мощным ЖК-экраном. Предполагается диагональ дисплея 13 дюймов — немного меньше, чем у нынешнего MacBook Air. Кроме того, ожидается, что более дешевые MacBook будут доступны в широком диапазоне ярких цветов.
На мероприятии в марте могут быть представлены новые, обновленные модели MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Также могут быть представлены обновленный iPad и iPad Air. И, возможно, появится новая приставка Apple TV, новый внешний монитор и новый HomePod mini.