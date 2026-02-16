В своем иске Дэвид Грин утверждает, что компания нарушила его права, создав продукт, который воспроизводил его голос без оплаты или разрешения. Google это отрицает.

Осенью 2024 года Google добавила новую функцию в свое приложение NotebookLM для создания подкастов с использованием ИИ. Инновационный ИИ-помощник позволяет создавать аудиообзоры (подкасты). Контент, предоставленный пользователем, обрабатывается и преобразуется в диалог между ведущим мужского и женского пола.

Изображение: нейросеть freepik

Теперь разгорелся спор из-за одного из мужских голосов. Американский радиоведущий Дэвид Грин обвиняет Google в использовании его голоса в подкастах NotebookLM — без его разрешения и без какой-либо финансовой компенсации.

Грин, который восемь лет вел утреннее шоу на радио NPR, рассказал Washington Post, что «пришел в ужас», когда узнал об этом. После того, как ведущему рассказали об использовании его голоса друзья и знакомые, он решил подать в суд на Google.

Google отвергла обвинения как безосновательные. Компания сообщила, что мужской голос в NotebookLM был основан на «оплаченном профессиональном актере, нанятом Google». Личность актера неизвестна.

Примечательно, что несколько дней назад албанская актриса Анила Биша обратилась в суд за использование ИИ-министром её образа. Аналогичный случай произошел в 2024 году. Тогда американская актриса Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в использовании её голоса для ChatGPT. Ранее она дважды отклоняла просьбы генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и была «шокирована», когда голос в ChatGPT оказался поразительно похож на её собственный. После того, как Йоханссон связалась со своими адвокатами, OpenAI удалила голос.

Грин, со своей стороны, не только расстроен потенциальной кражей голоса. Он также опасается, что его голос может быть использован для распространения теорий заговора, созданных через NotebookLM, как сообщает портал digitaltrends.com. Слушатели могут тогда поверить, что он их поддерживает. Если Грин и Google не достигнут внесудебного соглашения, дело будет рассматриваться в суде Калифорнии.