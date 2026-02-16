Компания Aurus Motors опровергла появившиеся в сети сообщения о приостановке производства на заводе в Елабуге. Однако производство премиальных автомобильных Aurus пока приостановлено.

По сообщению портала «Фонтанка.ру», завод «Аурус» (Aurus) в Елабуге (Татарстан) приостановил производство всех трех своих моделей – лимузина Senat, внедорожника Komendant и минивэна высшего и представительского класса Arsenal. Причина закрытия — инвентаризация. Сообщается, что всех специалистов завода и руководство «отправили по домам». Также упоминалась незначительная модернизация завода для адаптации к выпуску новых моделей после небольших изменений. Изображение: нейросеть freepikОднако агентство НСН сообщает, что компания опровергла сообщения о приостановке производства на заводе в Татарстане. Согласно официальному заявлению производителя, план на текущий год выполняется в соответствии с установленными сроками.

Сейчас на производственной линии осуществляются плановые работы по модернизации процессов. Это необходимо для подготовки площадки к выпуску обновлённой модели автомобиля. Отмечается, что все обязательства перед работниками будут выполнены в полном объёме.

Однако, по данным «Фонтанка.ру», неофициально реальными причинами приостановки производства «Ауруса» являются снижение спроса на автомобили и высокой стоимостью всех моделей. Так, новый седан Senat стоит 48,7 млн рублей, кроссовер Komendant — 52 млн. За эти деньги можно купить хороший дом недалеко от Санкт-Петербурга.

Независимо от причины, производство приостановлено примерно на 1,5 месяца, то есть до конца марта 2026 года. «Фонтанка.ру» сообщила, что компания накопила долги на общую сумму 80 миллионов евро, большую часть которых необходимо погасить к концу 2026 году.

Правительственные заказы также мало чем помогли – к концу первого полугодия Управление делами Президента приобрело 70 Senat, а Федеральная служба безопасности – 17 Senat и 5 Komendant. «Газпром» получил 8 Senat и 1 Komendant, КАМАЗ – 1 Senat.