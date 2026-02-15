Антимонопольное ведомство расследует, навязывает ли компания установку Edge производителям компьютеров с Windows. Браузер не доминирует на рынке, но это мало что меняет с юридической точки зрения.

В 1990-х годах Microsoft оказалась замешана в крупнейшем антимонопольном деле в истории ИТ за навязывание Internet Explorer. Многие эксперты предполагали, что компания никогда не повторит подобной ошибки. Изображение: нейросеть freepikОднако бразильское антимонопольное ведомство CADE в настоящее время проводит масштабное расследование в отношении Microsoft и до десяти крупнейших производителей компьютеров. Якобы компания использовала партнерскую программу Jumpstart, чтобы заставить производителей оборудования устанавливать исключительно браузер Edge на новые компьютеры с Windows.

CADE направила подробные запросы производителям — включая Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, Samsung и LG — относительно их участия в программе Jumpstart. Регулятор хочет знать, среди прочего, сколько компьютеров было продано в период с 2020 по 2025 год, сколько из них было охвачено программой Jumpstart, какое программное обеспечение можно и нельзя было предварительно устанавливать, какие штрафы или финансовые поощрения были связаны с несоблюдением правил программы.

Может быть интересно

Иными словами, бразильский регулятор расследует, злоупотребляла ли Microsoft своим положением, ограничивая производителей оборудования в установке конкурирующих браузеров.

Всё дело началось с жалобы норвежской компании Opera, которая утверждает, что Microsoft предоставляет Edge несправедливое преимущество — как посредством соглашений с производителями оборудования, так и благодаря политики самой Windows, которая призвана использовать механизмы, затрудняющие пользователям смену установленного по умолчанию браузера. Если CADE признает обвинения обоснованными, это может иметь последствия не только для рынка браузеров в Бразилии.

Браузер Microsoft уже был предметом самого крупного антимонопольного разбирательства в истории отрасли. В 1990-х годах компанию обвинили в том, что она вынуждала производителей компьютеров отказаться от Netscape и продвигать Internet Explorer как единственную альтернативу. Сегодня ситуация иная — рынок браузеров более разнообразен, а пользователи обладают большей осведомленностью и более легким доступом к аналогам.

Предварительная установка и настройки по умолчанию — мощные инструменты влияния. Если новый компьютер запускается с Edge, и система активно препятствует переходу от него, другим поставщикам браузеров будет сложно конкурировать. Это приводит к снижению инноваций, замедлению развития и уменьшению давления на улучшение качества обслуживания.