Теперь на Международной космической станции (МКС) будут присутствовать три россиянина.

Корабль Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-12 состыковался с Международной космической станцией (МКС) в субботу, 14 февраля, завершив 34-часовой орбитальный полет. Стыковка со станцией транслировалась на Youtube-канале NASA. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Изображение: скриншот трансляции youtube-канала NASANASA и SpaceX отправили на станцию в пятницу, 13 февраля, экипаж из четырех астронавтов, чтобы вернуть лабораторию в полный состав из семи человек. В состав экипажа вошел специалист миссии Андрей Федяев из «Роскосмоса».

Ожидается, что астронавты Crew-12 будут жить и работать на борту МКС до октября. Экипаж присоединился к трем другим космонавтам на МКС — Крису Уильямсу из NASA и космонавтам Сергею Кудь-Сверчкову и Сергею Микаеву.

Может быть интересно «Сегодня мы приветствуем экипаж 12-й экспедиции и рады, что все они прибыли целыми и невредимыми. Мы очень долго ждали этого момента. Поэтому мы очень рады и гордимся тем, что работаем здесь как команда», — сказал командир 74-й экспедиции Кудь-Сверчков.

Таким образом, на МКС будут работать сразу три представителя России, что может свидетельствовать об активном участии «Роскосмоса» в международных космических программах. При этом Россия не ограничивается международными проектами, а продолжает реализовывать собственные программы: так, 12 февраля «Роскосмос» запустил ракету «Протон-М» с метеорологическим спутником на борту.