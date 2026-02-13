13 февраля NASA успешно запустило новую экспедицию к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Теперь на МКС будут присутствовать три россиянина.

SpaceX запустила очередную группу астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Запуск миссии Crew-12 с четырьмя астронавтами состоялся в пятницу, 13 февраля, в 13:16 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты вернулась на Землю и приземлилась на посадочной площадке. Теперь астронавты миссии Crew-12 на космическом корабле Dragon направляются на МКС. Стыковка со станцией состоится 14 февраля. Трансляция запуска велась на youtube-канале VideoFromSpace.

Изображение: скриншот трансляции youtube-канала VideoFromSpaceВ состав экипажа Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Мейр (командир миссии) и Джек Хэтэуэй (пилот), а также Софи Адено из Европейского космического агентства (специалист полета) и космонавт Андрей Федяев (специалист полета).

Экипаж миссии, крайний слева — Андрей Федяев. Изображение: скриншот трансляции youtube-канала VideoFromSpaceАдено и Хэтэуэй — новички в космических полетах. А вот для Мейр и Федяева экспедиция стала второй миссией. Андрей Федяев изучал управление воздушным движением, прежде чем поступить на службу в ВВС России в 2004 году, где он служил до 2013 года, налетав более 500 часов на различных самолетах. Федяев был отобран в качестве космонавта в 2012 году и ранее летал на МКС в составе миссии Crew-6 компании SpaceX в 2023 году.

США и Россия сотрудничают в поддержании работоспособности Международной космической станции, включая проведение полетов смешанных экипажей. Это решение призвано обеспечить постоянное присутствие на борту МКС, в «национальной» части станции, как минимум одного космонавта или астронавта для обеспечения надлежащего функционирования станции. Соглашение по этому вопросу было подписано странами в 2022 году.

Четыре астронавта пробудут на борту МКС около девяти месяцев — примерно на три месяца дольше, чем обычно. Они присоединятся к немногочисленному экипажу 74-й экспедиции из трех человек, в настоящее время находящемуся на МКС.

Итак, экипаж Crew-12 вернет МКС к ее обычному составу из семи членов экипажа. С середины января, когда миссия Crew-11 компании SpaceX вернулась на Землю, на орбитальной лаборатории находился минимальный экипаж из трех человек — Криса Уильямса из NASA и космонавтов «Роскосмоса» Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева.