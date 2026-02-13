Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Состоялся запуск к МКС миссии Crew-12 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту Dragon
13 февраля NASA успешно запустило новую экспедицию к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Теперь на МКС будут присутствовать три россиянина.

SpaceX запустила очередную группу астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Запуск миссии Crew-12 с четырьмя астронавтами состоялся в пятницу, 13 февраля, в 13:16 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты вернулась на Землю и приземлилась на посадочной площадке. Теперь астронавты миссии Crew-12 на космическом корабле Dragon направляются на МКС. Стыковка со станцией состоится 14 февраля. Трансляция запуска велась на youtube-канале VideoFromSpace.
Изображение: скриншот трансляции youtube-канала VideoFromSpaceВ состав экипажа Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Мейр (командир миссии) и Джек Хэтэуэй (пилот), а также Софи Адено из Европейского космического агентства (специалист полета) и космонавт Андрей Федяев (специалист полета).
Экипаж миссии, крайний слева — Андрей Федяев. Изображение: скриншот трансляции youtube-канала VideoFromSpaceАдено и Хэтэуэй — новички в космических полетах. А вот для Мейр и Федяева экспедиция стала второй миссией. Андрей Федяев изучал управление воздушным движением, прежде чем поступить на службу в ВВС России в 2004 году, где он служил до 2013 года, налетав более 500 часов на различных самолетах. Федяев был отобран в качестве космонавта в 2012 году и ранее летал на МКС в составе миссии Crew-6 компании SpaceX в 2023 году.

США и Россия сотрудничают в поддержании работоспособности Международной космической станции, включая проведение полетов смешанных экипажей. Это решение призвано обеспечить постоянное присутствие на борту МКС, в «национальной» части станции, как минимум одного космонавта или астронавта для обеспечения надлежащего функционирования станции. Соглашение по этому вопросу было подписано странами в 2022 году.

Может быть интересно

Четыре астронавта пробудут на борту МКС около девяти месяцев — примерно на три месяца дольше, чем обычно. Они присоединятся к немногочисленному экипажу 74-й экспедиции из трех человек, в настоящее время находящемуся на МКС.

Итак, экипаж Crew-12 вернет МКС к ее обычному составу из семи членов экипажа. С середины января, когда миссия Crew-11 компании SpaceX вернулась на Землю, на орбитальной лаборатории находился минимальный экипаж из трех человек — Криса Уильямса из NASA и космонавтов «Роскосмоса» Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева.

#россия #космос #spacex #nasa #мкс #международная космическая станция #dragon #космонавт #crew-12
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
1
В Digital Foundry рассказали о негативном влиянии новой DRM-защиты в ремейке Resident Evil 4
+
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
8
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
+
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
4
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
+
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
1
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
2
NOAA с Lloyd‘s of London и австралийский ученый: Бермудский треугольник – не аномальная зона
2
New York Times: писательница использовала ИИ для написания 200 романов всего за один год
13
Миллиардер из Латвии Вал Вавилов инвестирует в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты
2
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X и 5800XT обходят Ryzen 7 7800X3D и становятся лидерами продаж
16
В Fortnite ужесточают требования безопасности для участия во всех турнирах на ПК
+
В MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 появилась поддержка защиты питания видеокарт GPU Safeguard+
1
На Ямале открыли крупнейшее в регионе за последние 30 лет месторождение нефти
+
Центробанк РФ создаст единую базу банковских карт граждан
1
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
Устройства под управлением Windows 11 26H1 не смогут обновиться до версии 26H2
1
Минпромторг предложил ввести НДС в 22% на покупку иностранных товаров через российские маркетплейсы
5
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
25

Популярные статьи

«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
3
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
6
Pixel World – полноценная 3D игра прямо в Telegram c NFT-оружием и предметами: полный обзор
2

Сейчас обсуждают

sanskrit48
17:24
Пис офф щет, я понял - мне срочняк нужен бп от Мсй!!!
В MSI Afterburner 4.6.7 Beta 2 появилась поддержка защиты питания видеокарт GPU Safeguard+
VRoman
17:19
Только одного не пойму: зачем делать самые простые модули такими высокими? На верхней части печатной платы всё равно ничего нет.
BIOSTAR представила простые модули памяти UDIMM DDR5-4800 и 5600 объёмом 16 ГБ
piramida101
17:09
"снижение цен стоит ожидать только после 2027 года, а возможно, и позже — ближе к 2028-му" - так после 27-го и наступает сразу 28-ой. Или снижение цен стоит ожидать между 27-м и 28-м? )))
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
Игорь Гурычев
16:58
Нищие пенсионеры очень рады темпам роста
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
vl
16:57
не забанят, так как по околокомпьютерной теме мало что пишется на этом сайте (не считая инфу, которую некоторые блохеры откуда-то выдирают и тут постят), вот он и выполняет функцию наполнения его хоть...
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Дима
16:52
Конечно. Внушили, забрали, поделили и продолжают грабить. При этом немало ограбленных до сх пор радуются Перевороту и наступившей "свободой."
Алиханов: российское судостроение вышло на темп сдачи более 100 судов в год
Родион Вестов
16:14
...Я не поклонник современного отечественного кинематографа.... Может с этого и надо было начинать? Я вот не поклонник плохого кино, не важно какого и откуда. Но если человек заявляет что не поклонник...
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
kosach1989
16:12
Может автор не планирует долго жить? :)
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
deema35
15:38
Особенно если учесть что это Sata диск а не внешний USB. Картина становится ещё более запутанной.
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Welsper
15:18
BFB1012EH 9733 4pin
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter