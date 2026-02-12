Запуск миссии USSF-87 состоялся 12 февраля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

В четверг, 12 февраля, примерно в 12:20 по московскому времени состоялся запуск ракеты Vulcan Centaur. Она призвана вывести два спутника космического наблюдения. Трансляция велась на youtube-канале United Launch Alliance.

Изображение: скриншот трансляции youtube-канала United Launch AllianceЗапуск ракеты Vulcan Centaur был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и положил начало миссии USSF-87 для Космических сил США (USSF). Компания United Launch Alliance эксплуатирует ракету-носитель Vulcan Centaur.

На сегодняшний день шесть космических аппаратов GSSAP достигли последнего рубежа — по два в ходе запусков в июле 2014 года, августе 2016 года и январе 2022 года. Эти спутники компании Northrop Grumman работают высоко над Землей, внимательно отслеживая активность на геостационарной орбите (ГСО).

ГСО находится на высоте 22 236 миль (35 785 километров) над Землей. На этой высоте орбитальная скорость соответствует скорости вращения нашей планеты, что позволяет спутникам постоянно «зависать» над определенным участком суши или моря. По этой причине ГСО является популярным местом назначения для метеорологических, разведывательных и коммуникационных спутников.

Космический аппарат GSSAP работает «как высокопроизводительный специализированный датчик сети космического наблюдения», заявили по поводу миссии USSF-8 представители Космических сил в понедельник, 10 февраля.

Датчики обеспечивают наблюдение за окрестностями на геостационарной орбите Земли, повышая безопасность полетов для всех космических держав, работающих на этой орбите. Сообщается, что «данные с GSSAP внесут уникальный вклад в своевременное и точное прогнозирование орбит, расширяя знания об окружающей среде геостационарной орбиты и способствуя повышению безопасности космических полетов, включая предотвращение столкновений спутников».

Также на борту USSF-87 размещены некоторые научно-исследовательские полезные нагрузки, которые, согласно заявлению Космических сил, повысят точность орбитальных маневров и улучшат устойчивость американских средств на геостационарной орбите, а также будут выполнять другие функции.

USSF-87 стала четвертой миссией для 61-метровой ракеты Vulcan Centaur, которая заменит собой основную ракету Atlas V компании ULA.