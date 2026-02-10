Отмечается тенденция к увеличению размеров экранов телефонов

Телефоны с экранами менее шести дюймов практически исчезли с рынка. Большинство моделей имеют дисплеи размером более 6,6 дюйма, а иногда даже 6,9 дюйма. Однако некоторые производители хотят представить устройства с экранами более 7 дюймов.

Изображение: нейросетьСогласно последним сообщениям портала Phonearena, который ссылается на надежные источники, два крупных производителя в настоящее время тестируют смартфоны с диагональю более семи дюймов. Это показывает, что тенденция к увеличению размеров телефонов не исчезла.

Сейчас на рынке представлено несколько моделей с экранами, достигшими этого порога. Например, Motorola Razr 60 Ultra и Huawei Mate 70 Air – один складной телефон, другой обычный. В последние годы появились и другие модели с такими огромными экранами: vivo X Note, Tecno Spark Power 2 и Tecno Spark 5 Air. Однако дисплеи, превышающие этот порог, по-прежнему встречаются редко.

Может быть интересно

До сих пор 7-дюймовые экраны были прерогативой складных смартфонов, таких как Fold. В устройствах Flip – компактных гаджетах, которые в разложенном виде напоминают обычные телефоны – чаще встречались экраны размером от 6,5 до 6,9 дюйма.

Сегодня почти каждый ведущий производитель предлагает смартфоны с 6,9-дюймовыми экранами. Phonearena приводит в пример флагманские модели от ведущих производителей: Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra и Galaxy Z Flip 7. Даже в более компактных моделях популярны размеры 6,3 или 6,67 дюйма, которые, несмотря ни на что, не являются маленькими.

Считается, что превышение отметки в 7 дюймов сделает устройства еще больше, тяжелее и неудобнее в использовании одной рукой. Однако больший размер положительно скажется на других аспектах.

Больший размер экрана дает несколько ключевых преимуществ, полагают эксперты. Одним из них может быть улучшенная многозадачность. Современные устройства с экранами 6,8–6,9 дюйма позволяют комфортно использовать два приложения одновременно, и дополнительный размер улучшит этот процесс. Второе преимущество — улучшенное потребление контента, например, при просмотре видео или играх.

Однако самым большим преимуществом станет более ёмкий аккумулятор. В последние годы, по мере увеличения размеров экранов, ёмкость аккумуляторов значительно возросла. Если раньше 3000 мАч считалось достаточным, то сейчас на рынке стандартом являются смартфоны с аккумуляторами ёмкостью 6000–7000 мАч.