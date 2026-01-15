Американские военные провели совместные учения по стрельбе на дальние дистанции с литовскими вооруженными силами с использованием системы HIMARS на полигоне Пабраде, недалеко от белорусской границы.

Артиллерийские подразделения армий США и Литвы провели учения по оперативной совместимости, посвященные применению высокомобильной ракетной системы M142 HIMARS. Примечательно, что учения прошли на полигоне Пабраде на востоке Литвы, недалеко от границы с Беларусью.





Учения были сосредоточены на синхронизированном высокоточном огне на больших дистанциях, цифровых методах командования и управления, а также концепциях быстрой мобильности, которые имеют решающее значение для ротации сил США в Прибалтике. Литовские войска получили практический опыт работы с системами HIMARS, поскольку поставки этих систем из США, как ожидается, начнутся до конца года.





Учения проводились в рамках более широкой инициативы армии США по внедрению HIMARS в Европе. Цель: улучшение оперативной совместимости и интеграции систем в составе формирований НАТО. В Европе система в настоящее время эксплуатируется Эстонией, Польшей, Румынией и Украиной, а Италия, Латвия и Литва разместили заказы на РСЗО.

Основной фактор, препятствующий более широким продажам, — конкуренция со стороны южнокорейской реактивной артиллерийской системы Chunmoo. Она обладает значительно большей огневой мощью. Германия также пыталась лоббировать продажи своей системы EuroPULS, хотя и без особого успеха.

Система HIMARS была разработана для использования в операциях армией США. Несмотря на то, что она обладает лишь половиной огневой мощи более тяжелой системы M270, её небольшой вес обеспечивает высокую мобильность и лёгкость транспортировки по воздуху для усиления передовых американских и союзных подразделений по всему миру.

Развертывание HIMARS в Литве совпадает с более масштабными учениями Вооруженных сил США, в ходе которых австралийская армия отрабатывает быструю передислокацию HIMARS по воздуху для операций на обширных территориях. Предположительно, растущее число пусковых установок HIMARS, развернутых европейскими государствами, оказывает все большее давление на оборону России и Беларуси.