Производитель из Китая на выставке CES 2026 представил планшет, который значительно тоньше нынешнего рекордсмена iPad Pro

Хотя Samsung и Apple пытались запустить тренд на тонкие смартфоны, пока им это не очень удалось. Тонкие телефоны просто плохо продаются. Когда речь заходит о тонких планшетах, рекордсменом считается iPad Pro. Самый тонкий планшет в мире. Источник: Haining Toall TechnologyТекущий iPad Pro имеет толщину всего 5,1 миллиметра. Но на выставке CES в Лас-Вегасе неизвестный производитель из Китая представил планшет, который значительно тоньше устройства Apple. Компания Haining Toall Technology продемонстрировала планшет толщиной всего 3,1 миллиметра. Производитель называет это 400-граммовое устройство «Бумажным планшетом» (Paper Tablet).

Как видно на фотографии, часть планшета, содержащая внутренние компоненты, значительно толще остальной части устройства. Компания Haining Toall Technology позиционирует этот форм-фактор не как ограничение, а как преимущество. Более толстая часть корпуса предназначена для удобного захвата, то есть удерживать планшет одной рукой очень удобно.

Планшет работает на Android и имеет 13,2-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Он отличается исключительно тонкой рамкой и вырезом в дисплее, в котором размещена селфи-камера. Компания Haining Toall Technology не предоставила никаких дополнительных сведений о технических характеристиках новинки. Неизвестно, будет ли планшет выпущен именно в таком виде.